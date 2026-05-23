Iranul spune că și-a refăcut capacitățile militare și avertizează cu represalii „și mai zdrobitoare” dacă Washingtonul reia atacurile

Principalul negociator iranian și președinte al parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, i-a transmis șefului armatei pakistaneze, în timpul unei întâlniri sâmbătă la Teheran, că Iranul nu va face compromisuri în privința drepturilor sale, a relatat televiziunea de stat, relatează Reuters, conform Agerpres.

El a afirmat că forțele armate iraniene și-au refăcut capacitățile în timpul armistițiului și că, dacă Statele Unite „vor relua în mod nechibzuit războiul”, consecințele vor fi „și mai zdrobitoare și mai amare”.

Șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, poartă discuții cu conducerea iraniană la Teheran, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice menite să pună capăt războiului în Iran, notează dpa.

Potrivit postului public de televiziune iranian IRIB, sâmbătă, Munir s-a întâlnit vineri seara târziu cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi pentru discuții care s-au prelungit până după miezul nopții.

Nu au fost dezvăluite detalii despre aceste convorbiri, potrivit dpa.

În cadrul acestui efort de mediere, mareșalul Munir urma să se întâlnească cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, după ce a purtat discuții cu șeful parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Surse din serviciile de securitate pakistaneze au declarat anterior agenției dpa că Munir se află la Teheran pentru a discuta un posibil proiect de acord între Statele Unite și Iran.

SUA ar putea lovi iar Iranul în acest weekend, scrie presa americană

Guvernul american are în vedere noi atacuri împotriva Iranului, potrivit surselor Axios și CBS, în contextul în care Donald Trump și-a modificat programul pentru a rămâne la Washington în acest weekend, alimentând speculațiile privind o posibilă reluare a ostilităților contra Teheranului.

Potrivit surselor CBS News, armata americană se pregătește pentru eventuale noi atacuri în cursul weekendului.

Vineri dimineață, președintele american și-a adunat cei mai apropiați consilieri pentru a discuta despre războiul din Iran, afirmă la rândul său publicația Axios.

Nu s-a luat încă nicio decizie, subliniază CBS.

Statele Unite au lovit instalațiile nucleare iraniene vara trecută într-o sâmbătă, atacurile asupra Iranului au început anul acesta pe 28 februarie, tot într-o sâmbătă. Acest weekend este unul prelungit în SUA pentru că luni este Memorial Day, când sunt închise inclusiv bursele.