Iranul transmite un nou avertisment către aliații SUA din Orientul Mijlociu, după recentele încălcări ale armistițiului

Ministerul de externe de la Teheran a emis sâmbătă un comunicat în care face apel la „principiul bunei vecinătăţi” şi avertizează ţările din regiune să nu permită Statelor Unite să atace Iranul de pe teritoriile lor, scrie DPA, preluată de Agerpres.

Cu câteva ore înainte de apel americanii loviseră instalaţii radar din regiunea Sirik şi de pe insula Qeshm din sudul Iranului.

„Acest atac a fost o încălcare clară a armistiţiului din aprilie 2026 şi o agresiune împotriva integrităţii teritoriale a Iranului”, arată comunicatul citat.

Iranul a cerut Consiliului de Securitate al ONU să reacţioneze la „acţiunile ilegale ale SUA”, susţinând că acestea periclitează pacea în regiune şi în lume.

SUA şi Israelul au atacat Iranul cu trei luni în urmă, iar din 8 aprilie era în vigoare o încetare a focului, care a fost încălcată însă de mai multe ori de ambele părţi în conflict.

Vineri, forţele armate americane au anunţat că au interceptat mai multe rachete lansate de Iran împotriva Kuweitului şi Bahreinului, ţări aliate cu SUA. Anterior, militarii Statelor Unite interceptaseră patru drone iraniene în Strâmtoarea Ormuz şi atacaseră staţii radar de pe insula Qeshm şi din oraşul Goruk din Iran.