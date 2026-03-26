Iranul va permite tuturor navelor unei țări din Asia să treacă prin Strâmtoarea Ormuz: „Suntem în procesul de eliberare a petrolierelor”

După discuții cu liderii din Iran, Egipt, Turcia și alte țări din regiunea Orientului Mijociu, prim-ministrul Malaysiei, Anwar Ibrahim, a declarat joi că navele sub pavilionul țării sale au primit aprobarea Teheranului de a trece prin Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.

Anwar i-a mulțumit președintelui iranian Masoud Pezeshkian pentru decizie.

„Suntem acum în procesul de eliberare a petrolierelelor malaysiene și a lucrătorilor implicați, pentru ca aceștia să-și poată continua călătoria spre casă”, a spus Anwar într-un discurs televizat.

Acesta a menționat că a discutat cu Iranul și alte țări ca parte a eforturilor de facilitare a păcii în Orientul Mijlociu.

„Dar nu este ușor, deoarece Iranul simte că a fost înșelat în mod repetat și îi este dificil să accepte pași către pace fără o garanție de securitate clară și obligatorie pentru națiunea lor”, a adăugat el.

Premierul a mai precizat că guvernul pe care îl conduce va menține subvențiile la prețul petrolului și că va continua măsurile pentru a diminua impactul perturbărilor în aprovizionare.

„Pentru noi, acum, suntem obligați să gestionăm situația, deoarece efectele blocadei din Strâmtoarea Ormuz, războiul și oprirea aprovizionării cu petrol și gaze ne afectează în mod direct”, a subliniat el.

Amenințare a Iranului privind Strâmtoarea Ormuz

Anunțul lui Anwar vine la o zi după ce un purtător de cuvânt al armatei iraniene a declarat miercuri că Teheranul este cel care stabilește cui i se permite să treacă prin strâmtoarea Ormuz și a ironizat eforturile de negociere susținute ale Washingtonului cu Teheranul.

Situația din Strâmtoarea Ormuz, unde pe timp de pace trecea aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate, „nu va reveni la ceea ce a fost”, a afirmat reprezentantul armatei iraniene, miercuri, într-un mesaj video citat de The New York Times.

„Autoritatea de a emite permise de trecere este a noastră”, a continuatEbrahim Zolfaghari, adăugând că „intensitatea flăcărilor” care afectează prețul petrolului este „în mâinile noastre”.

„Așa cum fugiți de prelungirea războiului”, a spus purtătorul de cuvânt al armatei Iranului, referindu-se la eforturile de negociere susținute de SUA, „puterea forțelor noastre armate crește cu fiecare moment care trece”.

Tot miercuri, Zolfaghari respinsese public propunerea președintelui american pentru o încetare a focului.