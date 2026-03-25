Strâmtoarea Ormuz „nu va reveni la ce a fost”. Armata Iranului, un nou mesaj sfidător despre negocierile vehiculate de Trump

Un purtător de cuvânt al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaghari, a declarat miercuri că Teheranul este cel care stabilește cui i se permite să treacă prin strâmtoarea Ormuz. El a ironizat și eforturile de negociere susținute de Statele Unite, caracterizându-le drept „o fugă de prelungirea războiului”.

Situația din Strâmtoarea Ormuz, unde pe timp de pace trecea aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate, „nu va reveni la ceea ce a fost”, a afirmat reprezentantul armatei iraniene, miercuri, într-un mesaj video sfidător, potrivit The New York Times.

„Autoritatea de a emite permise de trecere este a noastră”, a continuatEbrahim Zolfaghari, adăugând că „intensitatea flăcărilor” care afectează prețul petrolului este „în mâinile noastre”.

„Așa cum fugiți de prelungirea războiului”, a spus purtătorul de cuvânt al armatei Iranului, referindu-se la eforturile de negociere susținute de SUA, „puterea forțelor noastre armate crește cu fiecare moment care trece”.

Tot miercuri, Zolfaghari respinsese public propunerea președintelui american pentru o încetare a focului. Mai multe surse citate de New York Times, Bloomberg și Reuters au vorbit despre un plan de pace în 15 puncte, care ar fi fost trimis Iranului prin intermediul Pakistanului.

„A ajuns oare lupta ta interioară în punctul în care tu (Trump) negociezi cu tine însuți?”, a fost declarația ironică a purtătorului de cuvânt al armatei iraniene.

În schimb, în privat, unii oficiali iranieni spuseseră marți seară că Teheranul ia în calcul să discute cu negociatori americani la Islamabad, în Pakistan, în următoarea săptămână, pentru a fi abordată propunerea lui Trump, dar nu vor accepta o încetare temporară a focului.

Iranul se teme de atacuri viitoare în cazul unui armistițiu

Oficialii în cauză au explicat că Iranul nu își dorește o oprire temporară a luptelor, deoarece se tem că Israelul și Statele Unite vor folosi ocazia pentru a-și reconsolida forțele înainte de reluarea atacurilor.

Un oficial iranian de rang înalt din domeniul securității politice a declarat pentru postul de televiziune Press TV, canalul în limba engleză al televiziunii de stat iraniene, că o eventuale încetare a ostilităților se va produce doar în condițiile și în ritmul stabilite de Iran.

Teheranul, a adăugat acesta, „nu îi va permite lui Donald Trump să dicteze momentul încheierii conflictului”.

El susține că Iranul a transmis Statelor Unite, printr-un intermediar, că va continua să se apere și a stabilit cinci condiții pentru încheierea conflictului.