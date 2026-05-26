Irina Schrotter, după Romanian Creative Week 2026: „Iașul ne-a reamintit și la această ediție a RCW că imaginația, dialogul și cultura rămân forme esențiale de rezistență și construcție socială”

A șasea ediție a Romanian Creative Week (RCW), cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană și desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, s-a încheiat duminică, 24 mai, după aproape două săptămâni în care Iașul a devenit unul dintre cele mai intense teritorii ale creativității din Europa Centrală și de Est.

Sub umbrela celor opt piloni, Arts, Content Creation, Creative Entrepreneurship, Design, Education, Innovation & Digital, New Media și Sustainability & Creative Communities, ediția din acest an a reunit peste 1.000 de artiști, 200 de designeri, aproximativ 100 de modele, 700 de evenimente și 400 de voluntari, într-un program care a activat întregul oraș prin expoziții, show-uri, instalații, conferințe, concerte, performance-uri, proiecte educaționale și intervenții în spațiul public.

Timp de aproape două săptămâni, Iașul a funcționat simultan ca podium de modă, laborator pentru artele digitale, scenă pentru dans contemporan, spațiu pentru reflecție intelectuală și punct de întâlnire pentru comunitățile creative din România și din străinătate.

„Romanian Creative Week 2026 a fost, poate mai mult decât în alți ani, o demonstrație că un oraș poate deveni, prin cultură și creativitate, un spațiu real de întâlnire între oameni, idei, industrii și generații. Timp de aproape două săptămâni, Iașul nu a fost doar gazda unor evenimente, ci un organism viu, care a respirat prin artă, modă, tehnologie, educație și comunitate.

Am văzut mii de oameni intrând în galerii, săli de conferințe, spații alternative, spectacole și instalații multimedia cu o curiozitate și o deschidere care ne dau speranță. Cred că acesta este, de fapt, cel mai important lucru pe care îl poate face un festival: să creeze conexiuni reale între oameni și să ne amintească faptul că imaginația, dialogul și cultura rămân forme esențiale de rezistență și construcție socială.

Le mulțumesc tuturor artiștilor, curatorilor, designerilor, invitaților, partenerilor și voluntarilor care au făcut posibilă această ediție. Romanian Creative Week este rezultatul unei comunități uriașe de oameni care cred în puterea creativității și care muncesc enorm pentru ca aceste proiecte să existe. Le mulțumesc partenerilor noștri instituționali și comerciali pentru încredere și pentru faptul că înțeleg că investiția în cultură și industrii creative este, de fapt, o investiție în viitorul unui oraș și al unei societăți.

Și, mai ales, le mulțumesc ieșenilor și tuturor celor care au venit la RCW anul acesta. Fără energia, răbdarea, emoția și prezența lor, nimic din toate acestea nu ar avea sens”, a declarat Irina SCHROTTER, președinta FEPIC, organizatorul Romanian Creative Week.

Moda a ocupat orașul

Între 22 și 25 mai, Romanian Fashion Week a transformat Iașul într-un teritoriu al modei contemporane. Cu un podium de aproape 40 de metri liniari, 91 de metri pătrați de ecrane, 200 de designeri și aproximativ 100 de modele din Iași, Chișinău, București, Cluj, Timișoara, Arad și alte orașe din România și Republica Moldova, ediția din acest an a confirmat statutul Romanian Fashion Week drept cel mai important eveniment internațional de modă găzduit de România.

Powered by Banca Transilvania și susținută de partenerii Lancôme, L’Oréal Paris, Ploom*, Pepsi, Iulius, Jidvei și Vivo, ediția a adus împreună cele trei mari direcții curatoriale, Romanian Designers, RFW New Wave și RFW Academia, construind un dialog între brandurile consacrate, educație și noua generație de creatori.

Unul dintre momentele-cheie ale ediției a fost prezentarea colecției „ENGRAM”, semnată de Irina Schrotter, un proiect inspirat de universul Cyberpunk 2077 și construit în jurul unei întrebări care depășește granițele modei: ce se întâmplă atunci când identitatea este păstrată, copiată sau reconstruită, dar nu perfect? În paralel, secțiunea Romanian Designers, curatoriată de Ovidiu Buta, a reunit un număr record de designeri români care și-au consolidat brandurile atât pe plan național, cât și internațional, iar RFW New Wave și RFW Academia, coordonate de Ioana Ciolacu și Lucian Broscățean, au continuat misiunea de susținere a noii generații de designeri și a mediului academic.

Arta a construit unul dintre cele mai ample trasee expoziționale ale ediției

Secțiunea Arts, powered by UniCredit Bank și realizată alături de partenerii Ploom*, Jidvei, Noir și Printco, a adus la Iași una dintre cele mai importante întâlniri ale ecosistemului artistic românesc din ultimii ani. Nu mai puțin de 11 galerii, platforme și spații independente relevante pentru scena contemporană au fost prezente în cadrul RCW: Suprainfinit Gallery, H’art Gallery, Galeria Sector 1, Catinca Tabacaru Gallery, Ivan Gallery, Anca Poterașu Gallery, Artwill, Propagarta, Jecza Gallery, Uniunea Artiștilor Plastici și SAC.

În centrul acestui traseu s-a aflat expoziția „Metafora”, curatoriată de Marian Pălie și construită împreună cu arhitectul Robert Marin în Sala Voievozilor din Palatul Culturii, un parcurs despre percepție, transparență și relația dintre privitor și spațiu. Baia Turcească a devenit unul dintre spațiile-emblemă ale ediției prin proiecte precum „LUT: Hidrophoria”, curatoriată de Caterina Pruteanu, care transformă memoria fostei băi publice într-o experiență artistică despre apă, corp și senzorialitate.

Tot în cadrul RCW au fost prezentate proiecte precum „Malleus Maleficarum”, construită în jurul unui exemplar original al volumului publicat în 1487, și „Shadowear”, semnată de Dinu Bodiciu și curatoriată de Ovidiu Buta, o expoziție care a propus o schimbare radicală de perspectivă asupra designului vestimentar: haina nu mai urmează corpul, ci umbra lui. Printre momentele speciale ale ediției s-au numărat și redeschiderea, în premieră după mai mulți ani, a cupolei Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” prin expoziția „Toy Joy”, semnată de Lucian Radu, precum și expoziția „Bukovina Blue”, realizată de Roland Pangrati, artist român format în Japonia.

În Piața Unirii, instalația Joy Pavilion, imaginată de arhitecta Eliza Yokina, a devenit unul dintre spațiile cele mai fotografiate și traversate ale festivalului, transformând ideea de bucurie într-o experiență urbană.

Educație, idei și tehnologie

Pilonul Education a adus la Iași unele dintre cele mai lucide și influente voci ale spațiului intelectual românesc, personalități care modelează, prin ideile și intervențiile lor, conversația publică de astăzi: Theodor Paleologu, Radu Paraschivescu, Lavinia Bârlăgeanu, Cătălin Striblea și Armand Goșu.

În paralel, UniCredit FinTech Hackathon a transformat Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor într-un laborator de soluții digitale și colaborare interdisciplinară, unde studenți din Coding, Design și Marketing au dezvoltat timp de 48 de ore proiecte de AI aplicate în zona serviciilor financiare.

Arta digitală a ocupat Copoul

Secțiunea New Media, curatoriată de Andrei Cozlac, dublu premiat UNITER pentru video-mapping, și susținută de Ploom*, alături de Raiffeisen Bank, Vodafone și Audi Iasi Sandra Group, a adus aproximativ 40 de artiști și a transformat Copoul într-un district al experimentului multimedia. Sub tema „Ludic Manifest”, instalațiile interactive, realitatea augmentată, sculptura digitală și performance-ul au construit experiențe despre joc, tehnologie și prezent.

Dans, muzică și comunități noi

HazarDance a avut una dintre cele mai internaționale ediții de până acum, reunind artiști din Franța, Spania și România și aducând la Iași spectacole precum „L’heure du thé” și „Muerta de Amor”, una dintre cele mai apreciate producții europene de flamenco contemporan.

În paralel, NeMO – New Music Oasis, susținută de Pepsi, Iulius și Jidvei, a construit una dintre cele mai dinamice comunități ale ediției, reunind concerte live, workshopuri, experiențe silent și artiști emergenți într-un proiect curatoriat de Cătălin Alionte. Deschiderea RCW 2026 l-a adus la Iași pe Charles B, DJ și producător cunoscut pentru reinterpretările contemporane dintre muzica clasică și techno.

Secțiunea ACT – arthouse cinema a transformat Grădinile Palas într-un spațiu dedicat filmului proiectat sub cerul liber, cu un program ce a inclus opt filme, dintre care două au fost prezentate în avanpremieră națională.

Secțiunea Sustainability & Creative Communities a completat ediția prin intervenții peisagistice realizate de studenți și absolvenți ai Universității pentru Științele Vieții din Iași, care au reinterpretat relația dintre natură, spațiu urban și comunitate.

Romanian Creative Week 2026 se încheie astfel ca o demonstrație că industriile creative pot funcționa împreună ca infrastructură culturală, economică și socială pentru un oraș.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week, desemnat în 2023, de EUIPO, drept cel mai mare eveniment al industriilor creative din Uniunea Europeană, este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

