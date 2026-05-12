Irina Schrotter, la deschiderea Romanian Creative Week 2026, la Iași: „Creativitatea devine una dintre cele mai importante resurse ale societății contemporane”

Romanian Creative Week (RCW), cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, debutează la Iași între 13 și 24 mai 2026, într-o ediție desfășurată în premieră sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Timp de 12 zile, orașul se transformă într-un spațiu al creativității contemporane, reunind peste o mie de artiști, designeri, arhitecți, antreprenori culturali, inovatori și creatori de conținut din România și din străinătate.

Ediția din acest an aduce la Iași peste 700 de evenimente, de la expoziții și instalații urbane la concerte, spectacole de dans, conferințe, intervenții multimedia și proiecte interdisciplinare, construind un traseu cultural care se desfășoară în întreg orașul și transformă spațiile publice și instituțiile culturale în locuri de întâlnire între artă, tehnologie și comunitate.

Romanian Creative Week 2026 debutează pe 12 mai, de la ora 20:00, în Grădinile Palas, cu un opening party semnat de Charles B, DJ și producător prezent pe unele dintre cele mai importante scene internaționale, într-un eveniment care combină muzica electronică, reinterpretările contemporane ale muzicii clasice și o producție vizuală open-air cu lasere și scenografie imersivă.

Romanian Creative Week își reafirmă una dintre direcțiile esențiale asumate încă de la prima ediție: susținerea noilor generații de creatori și integrarea lor în dialogul artistic contemporan. Peste 60% dintre participanții acestei ediții sunt artiști tineri, care își prezintă proiectele alături de nume consacrate ale scenei creative din România și din străinătate. Prin burse, programe dedicate și platforme de expunere, RCW creează contexte reale de dezvoltare, colaborare și vizibilitate pentru noile voci ale industriilor creative. În cadrul unei conferințe de presă organizate marți, 12 mai 2026, la Primăria Municipiului Iași, organizatorii au prezentat principalele direcții ale ediției și o parte dintre proiectele speciale pregătite pentru public.

„Romanian Creative Week a crescut, de la un an la altul, prin oameni care au crezut în ideea că Iașul poate deveni un reper european al creativității contemporane. Ediția din acest an, desfășurată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este o recunoaștere importantă pentru tot ceea ce au construit împreună artiștii, curatorii, partenerii și comunitatea RCW în acești ani. Cred că una dintre cele mai mari reușite ale acestei ediții este faptul că publicul nu vine doar să privească niște evenimente, ci să trăiască un oraș transformat prin creativitate.

Le mulțumesc domnului primar Mihai Chirica și instituțiilor care au susținut constant acest proiect, partenerilor noștri care investesc în cultură și în noile generații de creatori, presei care a fost alături de Romanian Creative Week încă de la început, dar și ieșenilor, care transformă, an de an, acest festival într-un spațiu viu al întâlnirii dintre artă, idei și comunitate. RCW înseamnă astăzi mai mult decât un festival: este un ecosistem cultural în care artiști consacrați și tineri creatori lucrează împreună și construiesc noi forme de dialog, într-un moment în care creativitatea devine una dintre cele mai importante resurse ale societății contemporane”, a declarat Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor din Industriile Creative și inițiatoarea RCW.

„Eveniment major de cultivare și promovare a spiritului inovator, Romanian Creative Week concentrează și în acest an, la Iași, proiecte artistice care, sunt convins, vor impresiona prin originalitate și capacitatea de a explora noi dimensiuni estetice ale industriilor creative din România. Mă bucur să regăsesc printre cele nu mai puțin de 13 domenii reprezentate în cadrul RCW 2026 și acțiuni care pun în valoare literatura, muzica, arhitectura și mai ales educația, elemente fundamentale care definesc structura culturală a Iașului. O felicit pe doamna Irina Schrotter pentru entuziasmul robust care stă la baza creării și perpetuării fenomenului RCW, fiind încrezător că această nouă ediție va fi la superlativ din toate punctele de vedere”, a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, în cadrul conferinței de presă.

„Ediția RCW 2026 este, fără îndoială, cea mai amplă de până acum. Vorbim despre peste 700 de evenimente desfășurate pe parcursul celor 12 zile de festival și despre aproximativ 50 de instalații și expoziții permanente care transformă Iașul într-un traseu cultural viu și extrem de divers. Anul acesta, zonele de AI, inovație și digital au una dintre cele mai puternice prezențe din program, alături de artă și noile forme de expresie contemporană. În același timp, peste 60% dintre participanți sunt tineri creatori, iar RCW reunește artiști și invitați internaționali din mai mult de zece țări, confirmând dimensiunea internațională și direcția europeană a festivalului”, a declarat Cătălin Alionte, directorul Romanian Creative Week.

Împărțit pe opt piloni, Arts powered by UniCredit Bank, Content Creation, Creative Entrepreneurship, Design, Education, Innovation & Digital, New Media și Sustainability & Creative Communities, RCW 2026 propune unul dintre cele mai ample programe culturale organizate în Uniunea Europeană.

Highlights RCW 2026

Secțiunea Arts, powered by UniCredit și realizată alături de Ploom, transformă Iașul într-un amplu traseu dedicat artei contemporane, în care spațiile culturale și clădirile-emblemă ale orașului devin locuri de întâlnire între public, memorie și noile forme de expresie artistică. Pilonul prezintă „Fragile Thoughts”, proiect realizat de Georgea Dura și Andrei Cozlac și susținut de Ploom, alături de expoziția centrală „Metafora”, găzduită în Sala Voievozilor a Palatului Culturii, și expoziția „Hidrophoria”, un proiect care transformă Baia Turcească, unul dintre cele mai puternice spații de patrimoniu ale Iașului, într-o experiență artistică despre apă, memorie și corp.

Tot în cadrul secțiunii Arts, expoziția „Malleus Maleficarum” propune o reflecție asupra mecanismelor fricii și controlului care continuă să modeleze societatea contemporană, pornind de la istoria vânătorii de vrăjitoare. Găzduită la Palatul Braunstein pe întreaga durată a Romanian Creative Week, expoziția are în centrul său exemplarul original al volumului „Malleus Maleficarum”, publicat în 1487 și considerat unul dintre cele mai influente texte ale Europei medievale și moderne.

Secțiunea New Media, curatoriată de Andrei Cozlac și susținută de Ploom, alături de partenerii Raiffeisen Bank și Vodafone, aduce la Iași artiști consacrați și creatori emergenți într-o platformă dedicată experimentului digital și noilor forme de expresie artistică. Instalația Kaleidoscope, semnată de arhitectul Silvan Cimpoeșu, powered by Pepsi, și Joy Pavilion, creat de arhitecta Eliza Yokina și powered by Ploom, transformă orașul într-un spațiu imersiv, în care tehnologia devine instrument artistic și formă de storytelling contemporan.

Romanian Fashion Week, powered by Banca Transilvania și susținută de partenerii Lancôme, L’Oréal Paris, Ploom, Pepsi, Iulius, Jidvei și Vivo, este cel mai important eveniment de modă din România și platforma cu cea mai lungă tradiție dedicată industriei fashion locale. Ediția din acest an aduce un număr record de designeri români și transformă Palatul Culturii, Palas și Sala Pașilor Pierduți a Universității „Al. I. Cuza” în scene dedicate modei contemporane. Secțiunea Romanian Designers, curatoriată de Ovidiu Buta, reunește nume precum Irina Schrotter, Scapadona, Andrea Tincu, Ramona Bîzbac și Tudor Halațiu, în timp ce RFW Academia, coordonată de Ioana Ciolacu și Lucian Broscățean, aduce în prim-plan colecțiile și cercetările noilor generații de designeri din România și Republica Moldova.

Unul dintre cele mai dinamice programe ale ediției este HazarDance, curatoriat de Ștefan Lupu, care propune spectacole, competiții și workshopuri ce traversează granițele dintre flamenco, dans contemporan, influențe africane, street dance, balet și teatru fizic. Printre invitații speciali se numără Manuel Liñán, considerat unul dintre cei mai inovatori coregrafi ai flamencoului contemporan și laureat al Premiului Național pentru Dans al Spaniei, care va prezenta la Iași spectacolul „Muerta de Amor”.

Cinemaul de autor își găsește locul în cadrul ACT – arthouse cinema, program care reunește opt filme despre identitate, memorie și granița dintre realitate și imaginar. Două dintre producții vor fi prezentate în avanpremieră națională, iar selecția include filme semnate de regizori precum Jean-Luc Godard, Richard Linklater, François Ozon și Sally Potter. Proiecțiile vor avea loc în aer liber, în Grădinile Palas.

În spiritul temei ediției din acest an, JOY, Romanian Creative Week propune și spații de reflecție și dialog despre societatea contemporană. Între 15 și 17 mai 2026, publicul este invitat la Conferințele Creativității, unul dintre reperele majore ale pilonului Education din cadrul festivalului. Seria de conferințe aduce la Iași unele dintre cele mai relevante și influente voci ale spațiului intelectual românesc, personalități care modelează prin ideile și intervențiile lor conversația publică actuală. Printre invitații ediției se numără Theodor Paleologu, Radu Paraschivescu, Lavinia Bârlogeanu, Cătălin Striblea și Armand Goșu, într-un program care propune întâlniri despre cultură, societate, identitate, geopolitică și felul în care creativitatea poate deveni instrument de înțelegere și dialog într-o lume aflată într-o continuă transformare.

Programul RCW include și festivalul de muzică NeMO, susținut de Pepsi, Iulius și Jidvei, ce debutează cu un party semnat de Charles B, DJ și producător cunoscut pentru stilul său care combină muzica clasică și techno-ul; proiecte dedicate sustenabilității și comunităților creative, precum PlayEscapes 4.0, dar și evenimente dedicate antreprenoriatului și inovației.

În cadrul pilonului Creative Entrepreneurship, susținut de UniCredit Bank, peste 500 de antreprenori sunt așteptați pe 14 mai la Iași Entrepreneurs Summit, eveniment care reunește lideri de business, investitori și experți într-un context dedicat strategiilor de creștere și transformărilor accelerate din mediul economic. În plus, în perioada 15-16 mai, va avea loc UniCredit Fintech Hackathon, unde echipe mixte de Coding, Design și Marketing sunt invitate să lucreze împreună și apoi să își prezinte soluțiile în fața unui juriu format din specialiști și experți fintech, reprezentanți ai mediului academic și lideri ai unor business-uri din domeniul tehnologiei.

Aplicația RCW, dezvoltată în parteneriat cu Centric IT Solutions România, este disponibilă pe prima poziție în căutările din Google Play și Apple Store și conține programul integral al evenimentului. Detalii despre Romanian Creative Week pot fi obținute pe aplicația RCW, pe site-ul www.romaniancreativeweek.ro, precum și pe paginile evenimentului de pe Instagram, Facebook, YouTube și TikTok.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week, desemnat în 2023, de EUIPO, drept cel mai mare eveniment al industriilor creative din Uniunea Europeană, este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

Parteneri instituționali ai RCW: Primăria Municipiului Iași, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Iași, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, UAD 100, Ordinul Arhitecților din România – Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, Ateneul Național Iași, ARTCOR, COR, ARTEP, Aeroportul Iași, Fontis.

Parteneri: UniCredit Bank, Ploom, Pepsi, Jidvei, Audi Iasi Sandra Group, Iulius, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Vodafone, Lancôme, L’Oreal Professionnel, Noir, Stella Artois, Printco, Vivo, Wink, DreamByte Studio.

Parteneri media: Pro TV, Protv.ro, HotNews, Newsweek România, Agerpres, Ziarul de Iași, Europa FM, Virgin Radio, Radio HIT, Daily Magazine, AList Magazine, Investigatoria, MediaQuality, ArtHood.

Parteneriat media