Israel, bombardamente în rafală asupra Libranului. Bilanț sângeros după cele mai dure lovituri de la începutul războiului din Orientul Mijlociu

Israelul a lansat miercuri cele mai intense atacuri asupra Libanului de la izbucnirea conflictului cu Hezbollah luna trecută, soldate cu moartea a peste 250 de persoane, în timp ce gruparea aliniată Iranului a reluat atacurile cu rachete asupra nordului Israelului, după o scurtă pauză în cadrul acordului de încetare a focului dintre SUA și Iran, informează Reuters.

Atacurile au ridicat semne de întrebare cu privire la armistițiul din regiune, președintele iranian Masoud Pezeshkian afirmând că încetarea focului în Liban era o condiție esențială a acordului țării sale cu SUA.

Miercuri după-amiază, cel puțin cinci atacuri consecutive au zguduit capitala Beirut, coloane imense de fum zărindu-se peste oraș, în timp ce armata israeliană a declarat că a lansat cel mai mare atac coordonat al războiului.

Armata israeliană a susținut că peste 100 de centre de comandă și obiective militare ale Hezbollahului au fost vizate în Beirut, Valea Bekaa și sudul Libanului în decurs de zece minute.

Horrifying scenes from Beirut #Lebanon today. Nearly 100 Israeli airstrikes in less than 10 minutes, in broad daylight, with rush hour traffic heard in background. At least 89 killed…

254 de persoane au fost ucise și peste 1.100 rănite în întreg Libanul, a declarat serviciul de apărare civilă al țării. Cele mai multe victime s-au înregistrat în Beirut, unde 91 de persoane au fost ucise. Ministerul Sănătății a anunțat un bilanț de 182 de morți în toată țara și a precizat că nu este definitiv.

Hezbollah a declarat joi dimineață că a lansat rachete asupra micului kibbutz Manara, invocând încălcarea armistițiului de către Israel.

Clădire devastată din Beirut în cel mai dur atac al Israelului asupra Libanului. Sursă foto: Marwan Naamani / DPA / Profimedia

„Acest răspuns va continua până când agresiunea israeliano-americană împotriva țării și poporului nostru va înceta”, a declarat gruparea șiită într-un comunicat.

A fost cea mai sângeroasă zi a războiului care a izbucnit pe 2 martie, când Hezbollah a tras asupra Israelului în sprijinul Teheranului, după atacul SUA-Israel asupra Iranului lansat cu două zile mai devreme. Israelul a lansat o campanie aeriană și terestră în toată regula ca răspuns.

Spital mare din Beirut, apel pentru donare de sânge

Reporterii Reuters au văzut lucrători ai apărării civile ghidând o femeie în vârstă pe o macara pentru a o evacua dintr-o clădire din partea de vest a Beirutului. Jumătate din clădire fusese distrusă într-un atac israelian, lăsând locuitorii de la etajele superioare blocați.

Mai devreme, reporterii Reuters au văzut oameni pe motociclete care ridicau răniții și îi transportau la spitale, deoarece nu erau suficiente ambulanțe pentru a ajunge la ei la timp. Una dintre cele mai mari unități medicale din Beirut a declarat că are nevoie de donații de sânge de toate grupele.

„Amploarea uciderilor și distrugerilor din Liban astăzi este pur și simplu îngrozitoare”, a declarat Volker Türk, șeful Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. „Un astfel de masacru, la câteva ore după încheierea unui armistițiu cu Iranul, depășește orice imaginație”, a adăugat Türk.

Clădiri distruse de un bombardament israelian în sudul Libanului. Sursă foto: Ali Hashisho / Xinhua News / Profimedia

Miercuri seara târziu, un atac a lovit suburbiile sudice ale Beirutului, potrivit unei transmisiuni în direct a Reuters.

Libanul nu face parte din armistițiu, spun Israelul și SUA

Într-un discurs televizat miercuri seara, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Libanul nu face parte din armistițiul cu Iranul și că armata israeliană continuă să lovească Hezbollah cu forță.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, și vicepreședintele JD Vance au declarat, de asemenea, miercuri că Libanul nu este inclus în armistițiu.

„Cred că aceasta provine dintr-o neînțelegere legitimă. Cred că iranienii au crezut că armistițiul includea Libanul, dar nu a fost așa”, a declarat Vance reporterilor la Budapesta.

Anterior, premierul pakistanez Shehbaz Sharif, un intermediar cheie în negocierile de încetare a focului dintre SUA și Iran, declarase că armistițiul va include Libanul.

Într-o declarație, Hezbollah a condamnat ceea ce a numit „agresiunea barbară” a Israelului și a afirmat că atacurile subliniază dreptul său de a riposta.

Israelul, acuzat că „a comis masacre în tot Libanul”

Hezbollah a încetat să atace ținte israeliene miercuri dimineață, au declarat pentru Reuters trei surse libaneze apropiate grupării.

„Hezbollah a fost informat că face parte din armistițiu – așa că l-am respectat, dar Israelul, ca de obicei, l-a încălcat și a comis masacre în tot Libanul”, a declarat pentru Reuters Ibrahim al-Moussawi, un parlamentar de rang înalt din cadrul Hezbollah.

Un alt parlamentar din Hezbollah, Hassan Fadlallah, a declarat pentru Reuters că vor exista „repercusiuni asupra întregului acord” dacă atacurile Israelului vor continua.

Gărzile Revoluționare Iraniene au avertizat SUA și Israelul că vor da un „răspuns care va provoca regrete” dacă atacurile asupra Libanului nu se vor opri.

Președintele libanez Joseph Aoun a condamnat atacurile de miercuri și a spus că președintele francez Emmanuel Macron i-a spus că este gata să facă presiuni diplomatice pentru ca Libanul să fie inclus în orice armistițiu.

Un înalt oficial libanez a declarat anterior pentru Reuters că Libanul nu a participat la corespondența care a dus la acordul de încetare a focului.

„Trăiesc un coșmar”

Majoritatea atacurilor de miercuri au avut loc în zone populate de civili, a declarat armata israeliană. Cu câteva ore înainte de atacuri, armata a emis avertismente pentru unele zone din sudul Beirutului și din sudul Libanului. Nu a fost emis niciun avertisment de acest fel pentru centrul Beirutului, care a fost, de asemenea, lovit.

După atacuri, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, a declarat pe X că Hezbollah s-a mutat din bastionul său tradițional șiit din cartierul Dahiyeh din sudul Beirutului în zone cu populație mixtă din alte părți.

El a spus că armata israeliană va urmări Hezbollah oriunde s-ar afla. Armata israeliană a declarat că a atacat un comandant al Hezbollah în Beirut, fără a oferi detalii suplimentare.

Într-un cartier din vestul Beirutului care a fost lovit de un atac, Naim Chebbo, în vârstă de 51 de ani, a măturat cioburile de sticlă care au fost aruncate din ramele ferestrelor de suflulul exploziei.

„În seara asta nu o să dorm, pentru că o să-mi fie teamă că se va întâmpla din nou. Trăiesc un coșmar”, a declarat el pentru Reuters.

„Libanul nu mai poate suporta”

Israelul a lovit miercuri și ultimul pod rămas care lega sudul Libanului de restul țării, a declarat o sursă de rang înalt din cadrul serviciilor de securitate libaneze. Podul traversa râul Litani, care curge la aproximativ 30 de kilometri nord de granița cu Israelul.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că zona de la sud de Litani a fost „deconectată de Liban”.

Israelul a declarat că intenționează să facă acolo o „zonă tampon”. A lovit spitale și centrale electrice din zonă, iar mii de civili libanezi care încă locuiesc acolo spun că se confruntă cu lipsa de alimente și medicamente.

Israelul a emis ordine de evacuare care acoperă aproximativ 15% din teritoriul libanez, în principal în sud și în suburbiile din sudul Beirutului. Peste 1,2 milioane de oameni au fost strămutați.

Mulți sperau că un armistițiu le-ar permite să se întoarcă. În fața unei școli care adăpostea persoane strămutate în orașul Sidon, din sudul Libanului, oamenii își îngrămădiseră pernele și păturile în mașini, crezând că se pot întoarce acasă.

Înainte de atacurile de miercuri, peste 1.500 de persoane au fost ucise în campania aeriană și terestră a Israelului în Liban, inclusiv peste 130 de copii.

„Sperăm că se va ajunge la un armistițiu”, a spus Ahmed Harm, un bărbat de 54 de ani strămutat din suburbiile sudice ale Beirutului. „Libanul nu mai poate suporta asta.”