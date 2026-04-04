Israelul a atacat „mașinăria de bani” a Iranului. Ținta confirmată de Netanyahu

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a confirmat că forțele israeliene au atacat uzine petrochimice din Iran, pe care le-a descris drept parte a „mașinăriei de bani” care aduce venituri „regimului terorist de la Teheran”, au transmis CNN și The New York Times.

Armata israeliană a lovit mai multe locații iraniene cu valoare economică, cum ar fi fabricile de oțel și depozitele de combustibil, susținând că guvernul iranian le folosește în scopuri militare. Sâmbătă, iranienii au raportat atacuri asupra companiilor petrochimice din provincia Khuzestan, în sud-vestul țării.

„V-am promis că vom continua să zdrobim regimul terorist de la Teheran și asta facem”, a declarat premierul israelian, într-un mesaj video sâmbătă seară.

„După ce le-am distrus 70% din capacitatea de producție a oțelului, pe care îl folosesc ca materie primă pentru armele lor împotriva noastră, astăzi le-am atacat uzinele petrochimice. Aceste două lucruri sunt mașinăria lor de bani, pentru a finanța războiul terorii împotriva noastră și împotriva întregii lumi”, a continuat el.

Armata Israelului a raportat că a lovit infrastructura unui complex petrochimic din Mahshahr, în sud-vestul Iranului, și „două instalații centrale folosite pentru producerea de materiale pentru explozibili, rachete balistice și alte arme”.

„Este de așteptat ca daunele aduse acestei infrastructuri să perturbe capacitatea regimului de a utiliza materialele produse la instalație pentru fabricarea diferitelor tipuri de arme destinate să vizeze Statul Israel”, au declarat Forțele de Apărare a Israelului (IDF) într-un comunicat.

Estimarea IDF cu privire la capacitățile balistice Iranului

Armata israeliană crede că Iranul încă mai deține peste 1.000 de rachete balistice cu care poate lovi Israelul, a declarat un ofițer de intelligence din cadrul forțelor aeriene israeliene pentru Channel 12.

La începutul războiului, potrivit Times of Israel, IDF estima că Iranul avea 2.500 de rachete balistice. De atunci, Iranul a lansat peste 500 de rachete asupra Israelului, iar alte câteva sute au vizat țări din Orientul Mijlociu.

Dacă în prima zi de război a lansat aproximativ 90 de rachete spre Israel, ritmul de foc s-a redus în ultimele săptămâni la 10-15 rachete pe zi, a mai scris publicația.