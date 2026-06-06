Israelul a construit baze secrete la granița cu Iranul, relatează CNN. Rețeaua extinsă a punctelor strategice din Orientul Mijlociu

Israelul ar fi desfăşurat în secret în Azerbaidjan unităţi militare şi servicii de informaţii de elită, în cadrul unei reţele clandestine întinse în Orientul Mijlociu, cu scopul de a-şi facilita operaţiunile împotriva Iranului, potrivit unor dezvăluiri ale postului american de ştiri CNN, preluat de News.ro.

Aceste forţe operau din mai multe baze amplasate în sudul Azerbaidjanului, în apropierea frontierei cu Iranul. Cea mai avansată dintre acestea se afla la aproximativ 100 de kilometri de Tabriz, un oraş iranian care a fost ţinta unor atacuri israeliene în timpul conflictului.

Se pare că acolo au fost detaşaţi şi comandanţi ai forţelor speciale pentru a desfăşura misiuni de informaţii şi operaţiuni cu drone, oferind Israelului o poziţie strategică pentru supravegherea nordului Iranului în caz de război. De asemenea, această prezenţă ar fi asigurat statului evreu o bază avansată capabilă să găzduiască misiuni de salvare aeriană în cazul în care piloţii ar fi fost doborâţi.

Azerbaidjanul neagă ajutorul dat Israelului

Această operaţiune din Azerbaidjan a implicat câteva zeci de soldaţi, printre care membri ai forţelor speciale israeliene, ai unităţii sale de elită de luptă şi salvare aeropurtată, precum şi personal al Mossadului, a declarat una dintre sursele CNN.

Cu toate acestea, autorităţile au negat categoric aceste informaţii. Un purtător de cuvânt al Ambasadei Azerbaidjanului în Statele Unite a declarat într-un comunicat adresat CNN: „Respingem cu fermitate acuzaţiile nefondate privind presupusa utilizare a teritoriului azer pentru operaţiuni îndreptate împotriva unor ţări terţe”.

Agenţia pentru Dezvoltarea Mass-Media din Azerbaidjan a declarat, de asemenea: „Publicarea acestor informaţii are ca scop să semene confuzie în rândul comunităţii internaţionale, să submineze stabilitatea regională şi relaţiile dintre state şi să creeze tensiuni în regiune… Astfel de acuzaţii fabricate constituie o manipulare flagrantă a informaţiilor”.

Baze avansate în Irak și Emiratele Arabe Unite

Însă Azerbaidjanul nu ar fi singura bază secretă a Israelului. Alte baze clandestine, situate în Irak sau în Emiratele Arabe Unite, ar completa această reţea secretă israeliană. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Somaliland. Această regiune separatistă din Cornul Africii ar fi oferit Israelului o bază suplimentară, permiţând avioanelor sale să facă escală acolo în timpul zborurilor pe distanţe lungi către Iran.

În decembrie, Israelul a devenit primul stat care a recunoscut oficial acest teritoriu. În Irak, Armata de Apărare a Israelului (Tsahal) a folosit, de asemenea, două baze secrete în timpul conflictului, utilizate ca puncte de sprijin logistic şi, la nevoie, pentru misiuni de căutare şi salvare, potrivit unor dezvăluiri comune ale Wall Street Journal şi New York Times.

La rândul său, Bagdadul a dezminţit aceste informaţii, declarând într-un comunicat că, la începutul lunii martie, în ţară nu exista nicio „bază sau forţă neautorizată”. În cele din urmă, în Emiratele Arabe Unite, Israelul şi-a desfăşurat „Iron Dome”, un sistem de apărare antirachetă conceput pentru a intercepta rachetele şi rachetele de scurtă distanţă.

Relații strânse cu regimul de la Baku

În ceea ce priveşte Azerbaidjanul, pregătirile israeliene ar fi început cu câteva săptămâni înainte de primele atacuri, potrivit CNN. Încă de la jumătatea lunii ianuarie, în timp ce Iranul reprima violent protestele, Israelul desfăşura deja o misiune secretă de-a lungul frontierei dintre Azerbaidjan şi Iran. A fost vorba de o operaţiune preliminară menită să pregătească acţiuni viitoare, în special prin instalarea de dispozitive de ascultare şi de echipamente de informaţii, potrivit a două surse citate de presa americană.

Israelul şi Azerbaidjanul întreţin relaţii strânse în domeniul comercial şi militar. Baku furnizează Israelului o mare parte din petrolul său. În schimb, Israelul vinde Azerbaidjanului arme de ultimă generaţie, dintre care unele au fost utilizate în conflictele din Nagorno-Karabah din 2016 şi 2020 împotriva Armeniei. Azerbaidjanul a fost, de asemenea, prima ţară străină care a achiziţionat sistemul de apărare aeriană al Israelului în 2016.

„Strategia israeliană în Azerbaidjan rămâne în mod deliberat discretă. Aceasta se bazează pe transferuri de arme, cooperare în domeniul informaţiilor şi o interdependenţă tehnologică pe termen lung în sectorul securităţii”, a scris, printre altele, Gershon Kogan, specialist în Iran la Begin-Sadat Center for Strategic Studies, relatează CNN.