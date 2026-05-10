Israelul a construit și apărat o bază secretă în Irak pentru războiul din Iran, dezvăluie presa americană

Israelul a înființat un avanpost militar clandestin în deșertul irakian pentru a-și susține campania aeriană împotriva Iranului și a lansat atacuri aeriene împotriva trupelor irakiene care erau pe punctul de a-l descoperi, scrie Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu situația, printre care și oficiali americani.

Israelul a ridicat baza pentru a adăposti forțe speciale și a servi drept centru logistic pentru forțele aeriene israeliene, cu știința SUA, chiar înainte de începerea războiului americano-israelian împotriva Iranului, potrivit ziarului.

De asemenea, aceasta a inclus echipe de căutare și salvare poziționate pentru a asista eventualii piloți israelieni doborâți, a menționat Journal.

Biroul prim-ministrului israelian nu a răspuns imediat la solicitarea de declarații, notează Reuters.

Baza a fost aproape descoperită la începutul lunii martie, după ce presa de stat irakiană a relatat că un păstor local a semnalat activități militare neobișnuite, inclusiv mișcări de elicoptere în zonă.

Trupele irakiene au fost trimise să investigheze, dar forțele israeliene au folosit lovituri aeriene pentru a le ține la distanță și a împiedica descoperirea baza, a scris WSJ.

A fost depusă și o plângere la Națiunile Unite la sfârșitul lunii martie, în care Irakul a afirmat că atacul a implicat forțe străine și lovituri aeriene și l-a atribuit Statelor Unite.

O sursă a Wall Street Journal a afirmat că Statele Unite nu au fost implicate în atac.