Israelul a înlăturat doi oficiali iranieni importanți de pe lista sa de ținte: „Aveau coordonatele lor”

Mohammad Baqer Qalibaf (al doilea din stânga, pe rândul doi), președintele parlamentului pakistanez, alături de președintele Masoud Pezeshkian și alți oficiali de la Teheran, într-o fotografie publicată în iulie 2025, FOTO: Xinhua / Xinhua News / Profimedia

Israelul i-a înlăturat pe ministrul de externe iranian Abbas Araqchi și pe Mohammad Baqer Qalibaf, președintele parlamentului de la Teheran, de pe lista sa de ținte, după ce Pakistanul a cerut Washingtonului să nu îi vizeze, a declarat joi pentru Reuters o sursă pakistaneză familiarizată cu discuțiile.

„Israelienii aveau coordonatele lor și doreau să-i elimine. Le-am spus americanilor că, dacă sunt eliminați și ei, atunci nu mai rămâne nimeni cu care să se poarte discuții, astfel că SUA le-au cerut israelienilor să se retragă”, a spus sursa.

Armata pakistaneză și ministerul de externe de la Islamabad nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

The Wall Street Journal a relatat prima dată că cei doi oficiali de rang înalt iranieni au fost scoși „temporar” de pe lista Israelului de persoane vizate pentru eliminare, în contextul explorării unor posibile negocieri de pace.

Cei doi oficiali au fost eliminați de pe listă pentru până la patru sau cinci zile, a precizat publicația, citând oficiali americani, însă fără a menționa vreun rol al Pakistanului.

Pakistanul, Egiptul și Turcia joacă rolul de mediatori între Teheran și Washington pentru a pune capăt războiului cu Iranul.

Iranul a respins până acum ultimatumurile SUA de a accepta un armistițiu

Islamabadul a menținut contacte directe atât cu Washingtonul, cât și cu Teheranul, într-un moment în care astfel de canale sunt înghețate pentru majoritatea celorlalte țări. De asemenea, Islamabadul a fost văzut ca un posibil loc de desfășurare a unor eventuale negocieri de pace.

Iranul analizează o propunere în 15 puncte din partea președintelui american Donald Trump, transmisă prin intermediul Pakistanului, pentru a pune capăt războiului.

Propunerea prevede eliminarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului, oprirea îmbogățirii, limitarea programului său de rachete balistice și întreruperea finanțării aliaților regionali, potrivit unor surse din cabinetul israelian familiarizate cu planul.

Trump a declarat că Iranul este disperat să ajungă la un acord, în timp ce Araqchi a afirmat că Teheranul analizează propunerea SUA, dar nu are nicio intenție de a purta negocieri pentru a încheia conflictul.

Armata iraniană și alți oficiali de la Teheran au respins de asemenea, în mod repetat, afirmațiile lui Trump potrivit cărora Iranul ar fi dispus să cedeze pentru încheierea războiului.