Israelul a executat cea mai importantă misiune de asasinat țintit de la debutul războiului. Ținta: omul care conducea Iranul după moartea lui Khamenei

Armata israeliană (IDF) spune că l-a asasinat pe Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, cea mai importantă tentativă de asasinat țintit de la începutul războiului, au confirmat marți mai multe surse pentru The Jerusalem Post și Times of Israel. Iranul nu a confirmat.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat marți că șeful serviciilor de securitate iraniene, Ali Larijani, a fost ucis într-un atac israelian.

IDF confirmase anterior că i-a asasinat pe șeful miliției paramilitare iraniene Basij din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice, Gholamreza Soleimani, și pe adjunctul său, Seyyed Karishi.

IDF a confirmat, de asemenea, că a încercat să-l asasineze pe înaltul oficial Ali Larijani.

O sursă israeliană de rang înalt și două surse de rang înalt din domeniul apărării au confirmat operațiunile pentru Jerusalem Post, dar au fost mai puțin clare cu privire la succesul lor.

Ali Larijani, șeful serviciilor de securitate iraniene. FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Autoritățile iraniene au declarat că Larijani urma să țină un discurs public marți, însă două surse din cadrul IDF s-au arătat sceptice cu privire la această posibilitate, susținând că atacul a fost unul reușit.

Ali Larijani, omul care a condus regimul iranian după moartea lui Khamenei

Mai mulți observatori și oficiali consideră că Larijani a fost omul care a condus regimul iranian de când ayatollahul Ali Khamenei a fost asasinat împreună cu șeful armatei iraniene, șeful Gărzii Revoluționare Islamice, ministrul apărării și aproximativ 40 de alți oficiali de rang înalt, pe 28 februarie.

Larijani a fost cea mai vizibilă voce a regimului islamic, răspunzând direct la amenințările și comentariile președintelui american Donald Trump și ale altor oficiali.

Jerusalem Post scrie că, în vreme ce Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului, este noul lider suprem al iranului, acesta este grav rănit, iar având în vedere absența totală a aparițiilor publice, există îndoieli cu privire la faptul că el conduce efectiv țara.

În acest timp, Larijani a ajuns în poziția de a conduce operațiunile zilnice ale țării și toate negocierile cu Occidentul privind conflictul în săptămânile dinaintea începerii războiului.

Relație complicată cu Khamenei

Larijani a anunțat, pe 1 martie, că va coordona un comitet interimar pentru conducerea țării, având în vedere moartea lui Khamenei.

Liderul iranian a avut relații fluctuante cu Khamenei, fiind comandant al IRGC, președinte al parlamentului și șef al consiliului de securitate națională, dar apoi a fost descalificat din cursa pentru președinția Iranului în 2021 și a căzut în dizgrație pentru o perioadă.

În ultimele luni, Larijani a revenit în prim-plan ca unul dintre cei mai vârstnici consilieri ai lui Khamenei, după ce numeroși înalți oficiali au fost uciși în iunie 2025, devenind numărul doi în Iran.

El s-a ocupat de gestionarea securității și de negocierile nucleare cu SUA.

Dacă Larijani a fost într-adevăr oficialul numărul unu în Iran în ultimele două săptămâni, atunci uciderea sau rănirea lui ar putea avea un impact semnificativ asupra situației strategice generale.

Dincolo de Mojtaba Khamenei și Larijani, o altă figură care ar putea conduce regimul din culise, scrie Jerusalem Post, este Ahmad Vahidi, care era șeful adjunct al IRGC în debutul războiului.

Vahidi a fost anunțat pe 1 martie de IRGC drept noul său lider.

Având în vedere rolul central al IRGC în conducerea forțelor de securitate ale regimului, faptul că Vahidi este noul său lider l-ar putea poziționa ca autoritatea actuală a regimului.