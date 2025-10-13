Israelul a început eliberarea deținuților palestinieni. Gaze lacrimogene trase de forțele de securitate la poarta închisorii

Soldații israelieni lansează gaze lacrimogene pentru a dispersa palestinienii adunați lângă închisoarea Ofer, care așteaptă eliberarea prizonierilor în schimbul israelienilor ținuți ostatici în Gaza, luni, 13 octombrie 2025. Sursă foto: Majdi Mohammed / AP / Profimedia

Israelul a început luni eliberarea deținuților palestinieni după revenirea ultimilor ostatici israelieni în viață din Fâșia Gaza, potrivit imaginilor televizate, transmite dpa.

Primele autobuze cu cei eliberați au plecat de la închisoarea Ofer din Cisiordania, îndreptându-se spre Ramallah, scrie Agerpres.

Potrivit acordului de încetare a focului cu Hamas, Israelul urmează să elibereze circa 1.700 de palestinieni care au fost reținuți și închiși după 7 octombrie 2023, și în jur de 250 de deținuți, unii dintre ei condamnați la închisoare pe viață.

Cu puțin timp înaintea plecării, forțe de securitate israeliene au recurs la gaze lacrimogene împotriva persoanelor care așteptau lângă poarta închisorii, inclusiv jurnaliști, au arătat imaginile televizate.

Armata israeliană a avertizat recent rudele celor vor fi eliberați că orice sărbătorire a evenimentului este strict interzisă.

Începând de luni dimineață, Hamas i-a eliberat pe ultimii 20 de ostatici aflați în viață, predându-i Crucii Roșii Internaționale. Ostaticii, toți bărbați, au revenit în Israel după 738 de zile de captivitate.