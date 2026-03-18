Încă unul din greii regimului iranian a fost ucis, afirmă Israelul / Cine era Esmaeil Khatib

Israelul l-a „eliminat” în noaptea de marți spre miercuri pe ministrul iranian al Informațiilor, Esmaeil Khatib, a declarat ministrul israelian al apărării, Israel Katz, potrivit Reuters.

Iranul nu a confirmat încă informațiile privind moartea lui Khatib.

Katz a declarat că el și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au autorizat armata să elimine orice alt înalt oficial iranian vizat, fără a fi necesară o aprobare suplimentară.

Ce scria dimineață presa israeliană

Declarația lui Katz a venit după ce The Jerusalem Post a scris dimineață, citând două surse de rang înalt, că armata israeliană a desfășurat o lovitură care la avut ca țintă ăe Khatib.

Cele două surse au oferit perspective diferite cu privire la șansele ca tentativa de asasinat de marți noapte să fi avut succes. O sursă s-a arătat optimistă că atacul a avut succes, menționând totuși că nu au fost confirmate rezultate definitive. O altă sursă a afirmat că s-a încercat asasinatul, dar rezultatele sunt neclare. O a treia sursă a refuzat să comenteze subiectul.

O publicație iraniană de opoziție care funcționează de la Londra, Iran International, a scris și ea că are informații că Esmail Kathib a fost una dintre țintele atacurilor de peste noapte asupra Teheranului.

Dacă Khatib a murit, uciderea sa ar reprezenta un nou asasinat major în Iran de la începutul războiului, după uciderea lui Ali Larijani și a șefului Basij de luni seară.

Khatib, ministr al informațiilor sub doi președinți

Khatib a fost numit ministru al informațiilor în august 2021, când a fost ales ca președinte al Iranului Ebrahim Raisi.

Când Raisi a murit într-un accident de elicopter și Masoud Pezeshkian i-a succedat în funcția de președinte iranian, acesta l-a menținut pe Khatib în funcție, o decizie neobișnuită având în vedere că, în mod tradițional, noii președinți îi înlocuiesc pe miniștrii de vârf cu propriii lor colaboratori apropiați.

Khatib era apropiat de ayatollahul Ali Khamenei și era considerat un extremist care putea ține sub control pozițiile mai moderate ale lui Pezeshkian.