Israelul a lansat operațiunea „Summit de Foc” pentru a decapita la Doha conducerea Hamas

Șeful Statului Major General, Herzi Halevi (stânga), a comandat atacul asupra Iranului de la centrul de comandă subteran al Forțelor Aeriene Israeliene din Tabăra Rabin, Kirya, din Tel Aviv, împreună cu ofițerul comandant al Forțelor Aeriene Israeliene, Mag. Gen. Bar Tomer (dreapta) Foto: Israel Mod/ZUMA Press Wire/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Numele oficial al loviturii armatei israeliene de marți împotriva conducerii Hamas de la Doha, capitala Qatarului, a fost „Summit de foc”, a precizat IDF, după ce postul israelian Channel 12 a transmis că numele său a fost „Ziua Judecății.

Presa israeliană transmite că prim-ministrul Benjamin Netanyahu a părăsit astăzi audierile sale juridice ce au avut loc în spatele ușilor închise pentru o pauză lungă din cauza „unei chestiuni de securitate excepționale”.

El a purtat discuții îndelungate cu secretarul său militar, general-maior Roman Gofman, potrivit postului public de televiziune Kan.

Israelul afirmă că atacul a vizat decapitarea conducerii Hamas.

„Acțiunea de astăzi împotriva celor mai importanți teroriști șefi ai Hamas a fost o operațiune complet independentă a Israelului. Israelul a inițiat-o, Israelul a executat-o și Israelul își asumă întreaga responsabilitate”, a declarat biroul premierului Benjamin Netanyahu într-un comunicat.

Mass-media palestiniană citată de The Times of Israel transmite că două persoane au fost ucise în atacul aerian israelian de la Doha, dar liderii de rang înalt ai Hamas nu au fost.

Rapoartele îi numesc pe cei decedați Himam al-Hayya, fiul liderului Hamas din Gaza, Khalil al-Hayya, și Jihad Labad, directorul biroului lui Khalil al-Hayya.

Potrivit primelor informații, niciun alt palestinian nu a fost ucis în atac.

Atacul de marți a fost primul lansat vreodată de Israel pe teritoriul Qatarului

IDF (numele oficial al forțelor armate israeliene) și Shin Bet, serviciul de informații interne al țării, au declarat într-o declarație comună remisă la puțin timp după apariția primelor informații despre exploziile din Doha că forțele aeriene „au vizat conducerea de vârf a organizației teroriste”.

„Membrii conducerii care au fost loviți au condus activitățile organizației teroriste timp de ani de zile și sunt direct responsabili de masacrul din 7 octombrie [2023] și de purtarea războiului împotriva Statului Israel”, se arată în declarația remisă de IDF, forțele armate israeliene, și Shin Bet, serviciul de informații interne al Israelului.

Afirmând că atacul „a vizat clădiri rezidenţiale în care locuiau mai mulţi membri ai Biroului Politic al Hamas”, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Doha, Majed Al Ansari, a declarat că „acest asalt criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor şi normelor internaţionale şi reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii şi siguranţei cetăţenilor qatarezi şi a rezidenţilor din Qatar”.

