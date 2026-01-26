Israelul anunță că a recuperat rămășițele ultimului ostatic dus de Hamas în Fâșia Gaza

Două femei se îmbrățișează în Tel Aviv lângă un banner cu fotografia lui Ran Gvili, după anunțul că ostaticul, ale cărui rămășițe au fost ultimele recuperate din Gaza, a fost identificat, FOTO: Oded Balilty / AP / Profimedia

Armata israeliană a anunțat luni într-un comunicat că a recuperat și identificat trupul lui Ran Gvili, ultimul ostatic din Gaza, o operațiune salutată de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, relatează agențiile AFP și DPA, citate de Agerpres.

„În urma procesului de identificare efectuat de Centrul Național de Medicină Legală, în cooperare cu poliția israeliană și rabinatul militar, reprezentanții IDF au informat familia ostaticului Ran Gvili (…) că persoana lor dragă a fost identificată oficial și repatriată pentru înmormântare”, a transmis armata.

„Astfel, toți ostaticii care se aflau în Fâșia Gaza au fost aduși înapoi”, se adaugă în comunicat.

Benjamin Netanyahu a salutat imediat „o realizare extraordinară pentru statul Israel”. „I-am adus pe toți înapoi, până la ultimul captiv”, a declarat el presei în parlament.

Folosind aceeași formulă lansată de Talik Gvili, mama lui Ran Gvili, Forumul Familiilor Ostaticilor a salutat întoarcerea „ultimului ostatic (…), primul care a plecat, ultimul care se întoarce”.

Gvili „a căzut în luptă în dimineața zilei de 7 octombrie 2023, iar trupul său a fost răpit și dus în Fâșia Gaza”, a mai precizat armata.

Ce urmează în Fâșia Gaza

Mișcarea islamistă palestiniană Hamas, la rândul său, a transmis într-un comunicat de presă că descoperirea corpului lui Ran Gvili confirmă angajamentul său față de încetarea focului.

„Confirmă angajamentul Hamas de a respecta toate cerințele acordului de încetare a focului în Fâșia Gaza, inclusiv procesul de schimb de prizonieri și încheierea completă a acestuia, așa cum este stipulat în acord”, se arată în comunicat.

Duminică, forțele israeliene au lansat o percheziție într-un cimitir din nordul Gazei.

Grupul armat a indicat apoi că le-a furnizat mediatorilor din conflict „toate detaliile și informațiile pe care le deține cu privire la locul unde se afla corpului captivului”.

La începutul acestei luni, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că planul de pace intră în a doua fază.

Principalele obiective ale celei de-a doua faze sunt dezarmarea grupării extremiste palestiniene Hamas, stabilirea unui guvern tehnocrat și începerea reconstrucției Fâșiei Gazei, după ce teritoriul palestinian de coastă a suferit distrugeri masive în timpul războiului dintre Israel și Hamas.