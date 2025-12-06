Negocieri dificile pentru faza 2 a planului de pace pentru Gaza. Dezarmarea Hamas, unul dintre punctele disputate

Dezarmarea mişcării islamiste palestiniene Hamas nu poate fi principala prioritate din Fâşia Gaza, a declarat sâmbătă şeful diplomaţiei turce Hakan Fidan, într-o perioadă când mediatorii internaţionali încearcă să negocieze a doua fază a planului de pace al preşedintelui american Donald Trump, relatează France Presse şi Reuters, citate de Agerpres.

„Dezarmarea nu poate fi primul lucru de făcut în acest proces. Trebuie să fim realişti. În primul rând, trebuie să vedem că administrarea Fâşiei Gaza este preluată de un comitet palestinian de tehnocraţi, apoi trebuie să vedem că este formată o forţă de poliţie pentru Gaza – din nou, formată de palestinieni, nu de Hamas”, a afirmat ministrul de externe turc, prezent la ediţia a 23-a a Forumului de la Doha.

Negocierile referitoare la componenţa şi mandatul forţei multinaţionale de securitate ce ar urma să fie desfăşurată în Gaza se dovedesc foarte dificile.

Fidan a spus că poliţia din Fâşia Gaza va fi sprijinită de forţa internaţională de stabilizare. El a adăugat că Washingtonul face presiuni asupra Israelului privind oferta Turciei de a participa la forţa respectivă.

Qatarul, Egiptul şi Statele Unite sunt principalii mediatori în războiul din Fâşia Gaza. Doha a denunţat constant obstacolele puse de Israel în calea avansării discuţiilor privind încetarea focului şi atingerii celei de-a doua faze a planului de pace, ce prevede printre altele un armistiţiu permanent şi reconstrucţia enclavei palestiniene.

La evenimentul de la Doha mai participă premierul qatarez, Mohamed bin Abdelrahman Al Thani, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, ministrul de externe spaniol, Jose Manuel Albares, preşedintele Ghanei, John Dramani, prim-ministrul Libanului, Nawaf Salam, şi preşedintele regiunii semiautonome Kurdistanul irakian, Nechirvan Idris Barzani.

De asemenea, sunt prezenţi fostul secretar de stat american Hillary Clinton şi Bill Gates, preşedintele Fundaţiei Gates şi fondatorul grupului Microsoft.