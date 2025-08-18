Israelul desfășoară o „campanie deliberată de înfometare” în Fâșia Gaza, denunță Amnesty International

Palestinieni, printre care și copii, s-au adunat în Gaza în timp ce o organizație caritabilă distribuie alimente. Locuitorii se confruntă cu dificultăți în accesarea produselor de bază în contextul blocadei și atacurilor israeliene, 16 august 2025. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Acuzațiile din partea Amnesty International publicate luni într-un comunicat de presă vin în timp ce ONU și numeroase oganizații non-profit continuă să avertizeze asupra foametei iminente în teritoriul palestinian devastat de război, relatează AFP.

Această campanie „distruge sistematic sănătatea, bunăstarea și structura socială” din Gaza, a scris organizația pentru apărarea drepturilor omului după ce a realizat interviuri cu 19 palestinieni din Gaza care trăiesc în tabere pentru persoane strămutate și cu doi membri ai personalului medical care tratează copii malnutriți, conform Agerpres.

Contactate de AFP pentru o reacție, Ministerul israelian de Externe și armata israeliană nu au oferit un răspuns imediat.

Amnesty International consideră că mărturiile stânse confirmă că această „combinație letală de foamete și boli nu este o consecință nefericită a operațiunilor militare israeliene” din Fâșia Gaza.

„Este rezultatul intenționat al planurilor și politicilor pe care Israelul le-a conceput și implementat, în ultimele 22 de luni, pentru a impune în mod deliberat palestinienilor din Gaza condiții de viață calculate pentru a duce la distrugerea lor fizică – o parte integrantă a genocidului în curs al Israelului împotriva palestinienilor din Gaza”, a adăugat organizația pentru drepturile omului.

Amnesty International a acuzat în aprilie autoritățile israeliene de comiterea unui „genocid în direct” în Fâșia Gaza, acuzații descrise drept „minciuni nefondate” de către Ministerul israelian de Externe.

COGAT, un organism al Ministerului israelian al Apărării responsabil cu administrarea civilă a teritoriilor palestiniene ocupate, a declarat pe 12 august că nu există „niciun semn de malnutriție generalizată” în Fâșia Gaza, infirmând cifrele publicate de mișcarea islamistă palestiniană Hamas privind decesele cauzate de malnutriție.

De la începutul războiului, declanșat pe 7 octombrie 2023 de un atac fără precedent al Hamas asupra teritoriului israelian, Israelul a asediat 2,4 milioane de palestinieni în Fâșia Gaza, supunându-i la începutul lunii martie unei blocade umanitare totale, care a fost apoi relaxată în mai și din nou la sfârșitul lunii iulie, în urma criticilor internaționale.

Teritoriul palestinian, total dependent de ajutorul umanitar, este amenințat de o „foamete generalizată”, potrivit ONU, care a cerut Israelului să permită pătrunderea de ajutoare în Fâșia Gaza.