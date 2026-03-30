Israelul instituie pedeapsa cu moartea pentru palestinienii vinovați de atacuri teroriste sau uciderea israelienilor

Parlamentul israelian a adoptat luni seară o lege intens criticată care instituie „pedeapsa cu moartea pentru teroriști”, un text care ar urma să se aplice doar în cazul palestinienilor găsiți vinovați de atacuri sau atentate anti-israeliene, relatează AFP, conform Agerpres.

Această propunere de lege depusă de extrema dreaptă a fost adoptată în a treia lectură cu 62 de voturi „pentru” și 48 „împotrivă”.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a votat în favoarea legii.

Un ONG pentru apărarea drepturilor omului a anunțat luni seară că a depus un recurs în fața Curții supreme din Israel pentru a contesta legea, la câteva minute după adoptarea sa de către Knesset.

Această lege este „neconstituțională, discriminatorie prin natură și, pentru palestinienii din Cisiordania, adoptată fără bază juridică”, a scris Asociația pentru drepturile civile în Israel (ACRI) într-un comunicat în care detaliază motivele sesizării.

Cadrul general al legii prevede că orice persoană care „cauzează intenționat moartea alteia în scopul de a aduce atingere unui cetățean sau rezident israelian, cu intenția de a pune capăt existenței Statului Israel, va fi condamnată la moarte sau la pedeapsa cu închisoarea pe viață”.

Însă, pentru palestinienii din Cisiordania, textul prevede că pedeapsa cu moartea este sancțiunea implicită dacă omuciderea este calificată drept act de terorism de către justiția militară israeliană.

Israelul ocupă Cisiordania începând din 1967. În acest teritoriu, palestinienii care comit infracțiuni sunt judecați de tribunale militare israeliene, în timp ce coloniștii israelieni sunt judecați de tribunale civile.

În orice caz, pedeapsa cu moartea ar fi aplicabilă în termen de 90 de zile după condamnarea definitivă, cu o posibilă amânare mergând până la 180 de zile.

În februarie, Amnesty International le-a solicitat deputaților israelieni să respingă textul, estimând că el „le-ar permite tribunalelor israeliene să extindă recurgerea la pedeapsa cu moartea cu o aplicare discriminatorie față de palestinieni”.

Pedeapsa cu moartea există în Israel, dar nu a fost aplicată decât cu două ocazii: în 1948, la scurt timp după crearea statului Israel, contra unui căpitan din armată acuzat de înaltă trădare, și în 1962, atunci când criminalul nazist Adolf Eichmann a fost spânzurat.