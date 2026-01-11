Israelul „monitorizează îndeaproape” situația din Iran. Netanyahu speră că „națiunea persană va fi curând eliberată sub jugul tiraniei”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, că Israelul „monitorizează îndeaproape evoluțiile din Iran”, în contextul protestelor din țară, și a lăudat „imensul curaj” al cetățenilor iranieni, potrivit AFP și Iran International.

„Sperăm cu toții că națiunea persană va fi curând eliberată de jugul tiraniei și, când va veni acea zi, Israelul și Iranul vor fi din nou parteneri loiali în construirea unui viitor al prosperității și păcii pentru ambele popoare”, a declarat Netanyahu, în cadrul ședinței săptămânale de cabinet.

Premierul israelian și-a convocat consilierii și miniștrii de resort pentru consultări pe teme securitate, a scris publicația The Times of Israel.

Netanyahu a spus că Israelul monitorizează situația din Iran.

„Israelul monitorizează îndeaproape evoluțiile din Iran. Demonstrațiile pentru libertate s-au răspândit în toată țara. Poporul israelian și, într-adevăr, întreaga lume, se minunează de imensul curaj al cetățenilor Iranului”, a mai spus el.

Israelul, în alertă maximă

Israelul se află în stare de alertă maximă în cazul unei posibile intervenții a SUA pentru a sprijini mișcarea de protest la nivel național din Iran, au declarat surse familiarizate cu problema pentru Reuters. Președintele american, Donald Trump, a fost informat în ultimele zile cu privire la noi opțiuni de atac militar împotriva Iranului, potrivit The New York Times.

Într-un interviu duminică pentru televiziunea de stat, președintele Iranului a acuzat Statele Unite și Israelul că „încearcă să escaladeze” nemulțumirile legate de „discuțiile economice și soluțiile la care lucrăm”.

„Au luat câțiva oameni aici, în interior și în străinătate, și i-au antrenat. Au adus teroriști din străinătate în țară”, a adăugat președintele Iranului, numindu-i „neoameni” pe protestatarii care au incendiat o moschee.

Protestele din Iran au început în 28 decembrie, pe teme economice, dar între timp s-au transformat în demonstrații mai generale împotriva regimului teocratic de la Teheran.