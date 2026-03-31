Israelul nu oprește ofensiva împotriva Iranului. Netanyahu: „Vom continua să zdrobim regimul terorist”

Israelul va „continua să zdrobească regimul terorist” iranian, a declarat marți premierul israelian Benjamin Netanyahu, afirmând că războiul declanșat în urmă cu peste o lună de țara sa atacând Teheranul alături de Statele Unite „nu s-a încheiat”, notează AFP.

„Campania nu s-a încheiat”, a declarat el într-un discurs televizat. „Vom continua să zdrobim regimul terorist.”

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarase marți că Teheranul are „voința necesară” pentru a pune capăt războiului în curs cu Israelul și Statele Unite, însă cere garanții că un astfel de conflict nu se va repeta.

Totodată, Wall Street Journal a relatat că președintele Donald Trump le-a spus unor membri ai administrației de la Casa Albă că este dispus să încheie războiul cu Iranul chiar și fără redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

În declarația sa, rostită în ajunul sărbătorii evreiești de Pesah, Netanyahu a spus: „A trebuit să acționăm și am acționat.”

„Am rămas fermi în misiunea noastră și am schimbat fața Orientului Mijlociu”, a adăugat el, susținând că, în ciuda războiului în curs, Israelul a devenit o „putere regională”.