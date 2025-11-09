Israelul nu vrea soldați din Turcia în misiunea multinațională în Gaza: „Nu vor fi bocanci turcești pe teren”

Guvernul israelian a comunicat duminică printr-o purtătoare de cuvânt că în Gaza nu vor fi desfăşuraţi militari turci în cadrul forţei multinaţionale care va prelua controlul de la armata israeliană, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

„Nu vor fi bocanci turceşti pe teren”, a răspuns la o întrebare a presei purtătoarea de cuvânt Shosh Bedrosian.

Planul de pace al preşedintelui american Donald Trump pentru încheierea războiului dintre Israel şi gruparea Hamas, din Fâşia Gaza, prevede că o forţă internaţională temporară de stabilizare va prelua treptat asigurarea securităţii în teritoriul respectiv.

Forţa nu a fost încă creată şi multe ţări consideră că va trebui să aibă un mandat din partea Consiliului de Securitate al ONU.

Luna aceasta, la o conferinţă de securitate la Manama, ambasadorul Statelor Unite în Turcia, Tom Barrack, a fost întrebat despre obiecţiile Israelului faţă de participarea Turciei la forţa internaţională. El a afirmat că Turcia va contribui la efectivele respective.

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat luna trecută că Ankara ar putea juca „un rol constructiv”, însă Washingtonul nu va impune nimic Israelului în privinţa trupelor străine „pe teritoriul lor”.

Israelul, acuzat de genocid în Gaza

De la începerea războiului din Gaza, relațiile turco-israeliene s-au deteriorat considerabil. Turcia, una dintre țările cele mai critice față de războiul dus de Israel în enclava palestiniană, s-a alăturat anul trecut procedurii pentru genocid lansate de Africa de Sud împotriva Israelului la Curtea Internațională de Justiție (CIJ).

Justiția turcă a emis vineri mandate de arestare pentru „genocid” pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și altor responsabili israelieni, printre care ministrul apărării, Israël Katz, și ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, informează AFP.

În total, 37 de suspecți sunt vizați de mandate de arestare, a precizat parchetul general din Istanbul, fără însă a furniza lista completă, pe care se află și șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, potrivit Agerpres.

Parchetul general din Istanbul denunță „genocidul și crimele împotriva umanității comise în mod sistematic de către statul israelian în (Fâșia) Gaza”.

În septembrie 2024, la Adunarea Generală a ONU, președintele Recep Erdogan l-a comparat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu cu dictatorul nazist Adolf Hitler, cerând ca acesta să fie oprit.

„Așa cum Hitler a fost oprit de o alianță a umanității acum 70 de ani, Netanyahu și rețeaua sa de asasini trebuie, de asemenea, să fie opriți de o alianță a umanității”, a declarat Erdogan, în timpul discursului său, la cea de-a 79-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) de la New York.