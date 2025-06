Israelul pregătește „o surpriză” în războiul cu Iranul: „Operațiunea pagerul”, împotriva Hezbollah, „o să pară aproape simplă” prin comparație

Avertismentul lansat de emisarul diplomatic israelian la televiziunea Merit TV vine după mai bine de patru zile de război intens, în care Israelul a lovit situri nucleare, baze militare și a decapitat conducerea armatei iraniene.

Israelul va desfășura „câteva surprize” în cursul acestei săptămâni, care „vor face ca operațiunea pagerul să pară aproape simplă”, a afirmat ambasadorul în SUA, Yechiel Leiter.

Emisarul diplomatic a făcut referire la operațiunea israeliană din septembrie anul trecut, când mii de pagere folosite de agenții Hezbollah au explodat simultan în Liban. Atacul Israelului a fost rezultatul unei operațiuni complexe pregătite luni de zile.

„Am reușit o serie de surprize”, a declarat anterior Yechiel Leiter, ambasadorul Israelului în SUA, pentru emisiunea Merit TV a lui Dr. Phil.

„Când lucrurile se vor liniști, veți vedea câteva surprize în noaptea de joi spre vineri care vor face ca operațiunea cu pagerele să pară aproape simplă, a spus el”.

