Israelul suspendă relațiile cu secretarul general al ONU. Motivul este legat de un raport privind violențele sexuale

Ambasadorul israelian la ONU a anunţat joi suspendarea relaţiilor cu secretarul general al ONU Antonio Guterres, denunţând astfel o decizie care nu a fost încă făcută publică de a înscrie Israelul pe „lista neagră” legată de violenţele sexuale în timpul conflictelor, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Am terminat cu acest secretar general”, a declarat Danny Danon într-un mesaj video postat pe X. Misiunea israeliană a precizat că acest lucru înseamnă „îngheţarea” relaţiilor cu biroul secretarului general până la încheierea mandatului lui Antonio Guterres, pe 31 decembrie 2026.

„Decizia de a pune Israelul pe lista neagră şi de ne acuza că folosim violenţele sexuale ca armă de război este scandaloasă”, a mai afirmat ambasadorul, acuzându-l pe secretarul general că pune la acelaşi nivel Hamas şi Israel.

Danny Danon face referire la un raport al secretarului general privind violenţe sexuale legate de conflicte, care nu a fost încă dat publicităţii dar care este mereu prezentat înainte de publicare statelor implicate.

Guterres este deja „persona non grata” în Israel

În august anul trecut, raportul anual a avertizat că Israelul ar putea fi adăugat pe lista părţilor suspectate sau responsabile de violenţe sexuale în situaţie de conflicte armate, listă pe care se află deja Hamas.

ONU a evocat atunci „informaţii credibile” privind violenţe sexuale comise de forţele de securitate israeliene împotriva unor deţinuţi palestinieni în închisori şi alte centre de detenţie, acuzând un refuz al accesului inspectorilor ONU.

„I-am invitat pe reprezentanţii ONU să vină în Israel să verifice aceste acuzaţii ridicole, au ales să nu vină, au ales să continue cu campania împotriva Israelului”, a declarat Danny Danon.

Relaţiile între ONU şi Israel – stat creat printr-o rezoluţie a ONU votată în 1947 – sunt foarte dificile şi au ajuns la cel mai scăzut nivel după 7 octombrie 2023, data atacului fără precedent al Hamas care a declanşat războiul din Gaza.

Autorităţile israeliene îi reproşează în special secretarului general şi altor responsabili ai ONU că au criticat sever represaliile israeliene în Gaza. Antonio Guterres a fost declarat „persona non grata” în Israel în 2024.