Israelul vrea să ocupe noi zone din Liban. Netanyahu: „Suntem hotărâți să schimbăm fundamental situația”

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că a ordonat armatei să extindă „zona de securitate” din sudul Libanului, unde forţele israeliene desfăşoară operaţiuni împotriva Hezbollah, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„În Liban, tocmai am ordonat extinderea suplimentară a zonei de securitate existente pentru a neutraliza definitiv ameninţarea invaziei şi a îndepărta de frontieră tirul de rachete antitanc”, a spus Netanyahu duminică, într-un mesaj video de la comandamentul nord.

„Suntem hotărâţi să schimbăm fundamental situaţia în nord”, a adăugat el.

Pe 24 martie, armata israeliană a anunțat că va ocupa o zonă din sudul Libanului, care se întinde de la graniță până la râul Litani, la aproximativ 30 de kilometri mai la nord, pentru a-și asigura securitatea, potrivit ministrului Apărării, Israel Katz.

„Cele cinci poduri peste Litani care erau folosite de Hezbollah pentru a trece teroriști și arme au fost distruse, iar (armata) va controla celelalte poduri și zona de securitate până la Litani”, a spus Katz.

„Sutele de mii de locuitori din sudul Libanului care au fost evacuați spre nord nu se vor întoarce la sud de Litani până când nu va fi asigurată securitatea locuitorilor din nordul (Israelului)”, a a adăugat ministrul.

Armata cere mai mulți soldați

Două zile mai târziu, generalul de brigadă Effie Defrin, purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare a Israelului (IDF), a declarat într-un briefing de presă că zona tampon pe care încearcă forțele israeliene să o creeze în sudul Libanului „necesită forțe suplimentare”.

IDF operează pe mai multe fronturi, iar „pentru asta este nevoie de mai mulți soldați de luptă”, a spus reprezentantul armatei.

Ministerul libanez al Sănătăţii a anunţat că loviturile israeliene au ucis 1.238 de persoane, dintre care 124 de copii, începând din 2 martie.

Doar sâmbătă şi duminică, au fost ucise 49 de persoane, a precizat ministerul. Printre acestea s-au aflat zece membri ai echipelor de salvare şi trei jurnalişti.

Peste un milion de oameni s-au refugiat din cauza bombardamentelor şi a ordinelor de evacuare emise de armata israeliană.