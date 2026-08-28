Italia introduce măsuri sporite de securitate la Colosseum din cauza hoților de buzunare

Măsuri speciale de securitate vor fi instituite în jurul Colosseumului din Roma în următoarele patru luni, după ce autoritățile au desemnat zona din jurul amfiteatrului și a Forului Imperial din vecinătate „zonă roșie”, unde vor avea loc controale sporite de securitate, transmit vineri agențiile ANSA și DPA, citate de Agerpres.

Potrivit prefecturii capitalei italiene, măsura va rămâne în vigoare în jurul popularei atracții turistice până la 24 decembrie.

Noile reglementări vor însemna că în jurul Colosseumului va fi întărită prezența poliției și vor fi intensificate controalele. Măsura se dorește a crește siguranța numeroșilor turiști din zonă.

Vizitatorii raportează frecvent furturi de portofele și de telefoane mobile de către hoți de buzunare, precum și escrocherii și agresiuni.

În ordinul semnat de prefectul Lamberto Giannini, acesta subliniază persistența atât a furturilor, cât și a unor activități legate de traficul de droguri. Aceste fapte sunt comise mai ales de grupuri de tineri originari din țări din afara UE.

Punctul culminant al acestor incidente, a explicat prefectul, a fost atins în ziua de 1 iulie, când, în timpul unei petreceri neautorizate în piața Colosseumului, un grup de circa 50 astfel de persoane au opus rezistență polițiștilor, pe care i-au înconjurat, rănind ușor doi dintre ei.

Colosseumul și zona înconjurătoare fac parte acum și dintr-un plan de securitate pe care municipalitatea Romei îl aplică deja în alte părți ale capitalei.