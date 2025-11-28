Italia, paralizată de o grevă generală. Transportul public, aerian și feroviar va fi afectat / Avertisment MAE pentru români

O grevă generală programată în Italia, vineri, va paraliza toate sectoarele de transport, riscând să provoace întârzieri și anulări pentru călători. De asemenea, vor avea loc demonstraţii în diverse oraşe italiene împotriva planului bugetar, potrivit presei italiene, citată de Rador Radio.

Confederațiile sindicale italiene au chemat la proteste în masă împotriva proiectului de buget, care prevede tăieri de fonduri pentru serviciile publice. Pe lângă angajații din trransportul public, aerian și feroviar, jurnaliștii sunt în grevă în Italia pentru că nu le sunt reînnoite contractele.

Angajații cer „investiții masive” în sănătate, școli, universități și transporturi, alături de „reduceri drastice” ale cheltuielilor militare, „angajarea permanentă a tuturor lucrătorilor temporari” și reînnoirea contractelor cu creșteri salariale „adecvate pentru a compensa cel puțin inflația reală”, transmite Rai News.

Grevele, care au început de joi, vor afecta circulaţia mijloacelor de transport pe întreg teritoriul țării, potrivit Rai News.

Protestul va implica transporturile, asistența medicală, școlile și alte servicii publice. Compania de Căi Ferate din Italia (FS) a anunțat deja că greva va dura până vineri, ora 21:00, călătoriile fiind garantate doar în intervalul orar de la 6:00 la 9:00 și de la 18:00 la 21:00. Angajații Italo participă şi ei la protest.

Cotral (compania de transport public din Italia care oferă servicii suburbane și interurbane în regiunea Lazio) va fi în grevă între orele 8:30 și 17:00 și între orele 20:00 și sfârșitul serviciului. Toate informațiile despre procedurile de grevă vor fi disponibile pe site-ul cotralspa.it și pe contul de Twitter @BusCotral.

Angajații serviciilor Autostrade vor fi şi ei în grevă până vineri, ora 22:00. La fel şi industria aeriană.

La Roma, greva va afecta rețeaua ATAC și autobuzele suburbane operate de operatori privați. Serviciul va rămâne regulat până la ora 8:30 și de la ora 17:00. până la ora 2:00.

Vineri dimineață, începând cu ora 11:00, este planificată și o demonstrație în fața Parlamentului, în Piazza di Montecitorio, unde va fi prezentat „Proiectul de lege privind finanțele poporului”.

Avertizare de călătorie din partea MAE

Ministerul Afacerilor Externe a emis, joi, o atenţionare de călătorie pentru Italia, avertizând că greva de astăzi, 28 noiembrie, va afecta circulaţia mijloacelor de transpor, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, feroviare, maritime.

Potrivit sursei citate, greva se va desfăşura în intervalul orar local 00:01 – 24:00 şi va afecta toate sectoarele de activitate, publice sau private, respectiv transport aerian, feroviar, maritim. De asemenea, va fi perturbat inclusiv traficul pe autostrăzi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma:

+39 06 835 233 44

+39 06 835 233 52

+39 06 835 233 58

+39 06 835 233 56

+39 06 835 233 69

+39 06 835 233 71

+39 06 835 233 74

Pentru situații de urgență, românii pot apela direct liniile dedicate fiecărei regiuni: Roma +39 345 147 3935, Milano +39 366 108 1444, Bologna +39 324 803 5171, Torino +39 338 756 8134, Trieste +39 340 882 1688, Bari +39 334 604 2299, Catania +39 320 965 3137.

MAE recomandă consultarea informațiilor oficiale înainte de călătorie pe paginile: scioperi.mit.gov.it, roma.mae.ro, cgroma.mae.ro și mae.ro, precum și verificarea oricăror modificări de program generate de grevă.