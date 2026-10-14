Italia preia comanda KFOR și vrea să instaleze radare în Balcani. „Ne va apăra inclusiv pe noi”

Italia intenţionează să instaleze radare în Balcani pentru a apăra aceste ţări şi, de asemenea, Italia, a declarat miercuri ministrul italian al Apărării.

„Preluăm comanda (misiunii forţei NATO din Kosovo – KFOR) prin generalul (Roberto) Vergori şi facem acest lucru cu un angajament care va continua chiar şi atunci când KFOR îşi va reduce operaţiunile din Kosovo deoarece pentru noi Balcanii sunt o piatră de temelie a securităţii noastre”, a spus ministrul italian al apărării Guido Crosetto, potrivit agenției de presă ANSA, citează Agerpres.

„Asigurarea Balcanilor şi privirea spre viitor prin instalarea eventuală de radare acolo care ne permit să apăram atât aceste ţări, cât şi propria noastră ţară, împotriva ameninţărilor este de o importanţă fundamentală”, a mai spus Guido Crosetto la Priştina, în marja ceremoniei de preluare a conducerii misiunii KFOR.

Trupe de menținerea păcii în Kosovo, Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

„Dacă te gândeşti că rachetele care lovesc aeroporturi din Arabia Saudită au fost construite de houthi, nu de ingineri sofisticaţi, dar au atins viteze de 8.500 de kilometri pe oră, începi să înţelegi ameninţările cu care se vor confrunta toate naţiunile în viitor. Evidenţiază importanţa menţinerii unei prezenţe în ţările prietene de la graniţă pentru a stabili un scut de apărare comun capabil să prevină astfel de ameninţări”, a adăugat Crosetto.

Generalul italian Roberto Vergori îl succede în funcţia de comandant KFOR pe generalul maior turc Ozkan Ulutaş.