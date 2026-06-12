Italia și Coreea de Sud își consolidează cooperarea. Ce au convenit Giorgia Meloni și președintele sud-coreean

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni (dreapta), pozează alături de președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, după întrevederea avută la Villa Doria Pamphili din Roma, Italia, pe 12 iunie 2026. Foto: Massimo Valicchia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, s-au angajat vineri să aprofundeze relațiile bilaterale, semnând memorandumuri de înțelegere în domenii precum tehnologia și cooperarea pentru dezvoltare, potrivit Reuters.

Cei doi lideri au discutat despre intensificarea colaborării în sectorul semiconductorilor și în industrii de înaltă tehnologie, inclusiv inteligența artificială, domeniul spațial, industria auto și energia.

Alte memorandumuri vizează sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și cooperarea în economia socială.

Italia și Coreea de Sud au semnat, de asemenea, un plan strategic de acțiune care include obiectivul reformării Consiliului de Securitate al ONU, pentru a-l face mai reprezentativ și mai eficient.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și teme de politică externă, cei doi lideri reafirmându-și angajamentul pentru menținerea stabilității în regiunea Indo-Pacific și pentru eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Meloni și Lee urmau să se întâlnească ulterior, vineri, și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, printre care președintele Samsung Electronics, Jay Y. Lee, președintele Fincantieri, Biagio Mazzotta, și directorul general al Ferrari, Benedetto Vigna.