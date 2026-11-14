Italia susține participarea Germaniei la programul pentru un avion de luptă de generație nouă. Mesaj tranșant de la Roma: „Complet înșelător”

Guvernul italian a declarat sâmbătă că susține pe deplin participarea Germaniei la inițiativa Global Combat Air Programme (GCAP), care vizează dezvoltarea unui avion de luptă de generație nouă, potrivit Reuters.

În comunicatul transmis sâmbătă, autoritățile de la Roma au declarat că articolul din Financial Times care sugera că Italia s-ar fi opus intrării Germaniei în program este „complet înșelător” și nu reflectă poziția constantă a părții italiene.

Italia a afirmat că a fost întotdeauna dispusă să primească Germania în GCAP. Guvernul spune că a propus ca Berlinul să se alăture inițial doar cu statut de observator, pentru a facilita schimbul de informații și pentru a grăbi drumul Berlinului către calitatea de membru cu drepturi depline.

Guvernul italian susține că propunerea a fost menită să accelereze implicarea Germaniei, protejând în același timp calendarul și progresul programului, și că nu avea scopul de a limita rolul viitor al Berlinului.

Italia și-a reiterat poziția în cadrul celei mai recente videoconferințe GCAP la care au participat cele trei țări partenere ale programului, se arată în comunicat.

Guvernul a adăugat că vede participarea Germaniei drept „o oportunitate pozitivă”.

GCAP reunește Italia, Marea Britanie și Japonia pentru dezvoltarea unui avion de luptă de generație nouă până în 2035. Efortul industrial este condus de companiile Leonardo, BAE Systems și Mitsubishi Heavy Industries.