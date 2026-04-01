Italia vrea să trimită plase de pescuit în Ucraina ca ajutor militar. „Par primitive, dar sunt eficiente”

Senatorii italieni au propus un plan de stimulare a companiilor de pescuit să doneze plasele uzate pentru apărarea Ucrainei în fața atacurilor cu drone ale Rusiei, informează Reuters.

Ucraina a intensificat în acest an instalarea de plase antidronă pe drumurile din apropierea liniei frontului în contextul unor atacuri masive cu drone asupra spitalelor, infrastructurii și traficului civil.

Plasele de pescuit sunt considerate instrumente defensive eficiente pentru că pot agăța elicele și să oprească astfel atacul asupra țintelor, atât militare, cât și civile.

„Plasele de pescuit folosite în Marea Mediterană de milenii sunt o contramăsură eficientă împotriva unei arme letale”, a declarat senatorul Ivan Scalfarotto, din partidul de centru Italia Viva, de opoziție.

Potrivit legii, companiile italiene de pescuit vor fi scutite de plata costurilor de debarasare a plaselor trimise în Italia și vor fi plătite în funcție de greutatea materialelor livrate.

Scalfarotto speră să obțină susținerea altor partide pro-ucrainene din Parlament astfel încât proiectul său să fie adoptat cât mai repede.

Sprijinul pentru Ucraina a arătat, uneori, diviziunile din coaliția de guvernământ: Fratelli d’Italia al Georgiei Meloni și Forza Italia sunt susținători fermi ai Kievului, pe când La Lega a exprimat deseori opinii pro-rusești.

Expunerea de motive a proiectului arată că organizații de caritate din Olanda, Suedia, Danemarca, Marea Britanie și Franța au trimis deja plase de pescuit în Ucraina.

De la începutul invaziei rusești în februarie 2022, Roma a sprijinit efortul militar al Ucrainei cu 12 pachete de asistență, inclusiv sisteme antiaeriene.

„Am putea combina ușor plasele de pescuit cu mijloacele tehnologice. Par primitive, dar sunt eficiente”, a spus Scalfarotto.