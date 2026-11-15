„Îți vine să crezi?”. Premieră istorică pentru SpaceX: racheta Starship, prinsă în aer la întoarcerea pe Pământ

Nava Starship a companiei lui Elon Musk a fost lansată din Texas într-un zbor de testare pe orbită și a revenit intactă la rampa de lansare după 22 de ore.

Nava, lungă de 52 de metri, a coborât vertical spre Pământ și a fost prinsă în aer de două brațe metalice uriașe atașate turnului de lansare din Texas, sub privirile entuziasmate ale echipelor de la sol, potrivit BBC și The Guardian.

Misiunea a făcut parte din cel de-al 15-lea zbor de testare al rachetei Starship, dezvoltată de SpaceX, cel mai mare și mai puternic vehicul spațial construit vreodată, cu o înălțime totală de 124 de metri.

O premieră istorică

„Îți vine să crezi? Uitați-vă la ea!”, a exclamat comentatorul transmisiunii SpaceX, Dan Huot, în momentul capturii. „Acesta a fost Sfântul Graal al zborului spațial, coborând prin foc pentru a fi prinsă din aer de oțel. Am prins o navă Starship și acum totul se schimbă”, a adăugat purtătorul de cuvânt al companiei.

„A fost aproape magie. Mai mulți sceptici devin adepți pe zi ce trece. Încă un pas mai aproape de Lună”, a scris pe rețeaua X administratorul NASA, Jared Isaacman.

Reușita marchează un moment fără precedent în istoria zborurilor spațiale, fiind pentru prima dată când o navă de mari dimensiuni este recuperată intactă direct de pe orbită, prin prinderea în aer la turnul de lansare.

Până acum, SpaceX mai reușise de trei ori să prindă doar racheta purtătoare, însă niciodată nava propriu-zisă care ajunge în spațiu și revine prin atmosferă.

Recuperarea fără avarii a ambelor componente permite refolosirea rapidă a rachetelor, la fel ca în cazul avioanelor comerciale, potrivit SpaceX. În acest fel, scad drastic costurile pentru viitoarele misiuni ale NASA pe Lună și pentru planurile lui Elon Musk de a ajunge pe Marte.

Propulsorul rachetei a explodat vineri

Zborul de testare a început vineri după-amiază din Texas. Planul inițial al SpaceX viza o dublă recuperare istorică, însă prima încercare a eșuat la șase minute și jumătate după decolare.

Racheta purtătoare a activat o procedură automată de anulare și a fost deviată spre Golful Mexic, unde a explodat deasupra apei.

Elon Musk a scris ulterior pe rețeaua X că propulsorul avea „un nivel ușor scăzut de combustibil”, iar Dan Huot a spus că sistemul de navigație „a detectat că propulsorul nu se afla în poziția în care trebuia să fie pentru a continua prinderea”.

Nava Starship și-a continuat însă călătoria în spațiu, unde a plasat 26 de sateliți Starlink și a efectuat 14 rotații complete în jurul Pământului, înainte de a reveni sâmbătă la turnul de lansare.