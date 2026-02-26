Iubește, călătorește! Cum reinventează Christian Tour vacanțele cu ajutorul tehnologiei 

Cum călătorești astăzi, în era „aici, acum, oricând”? Când granițele se măsoară în minute de zbor, vacanțele sunt la un click distanță, iar destinațiile sunt descrise în detaliu de un agent AI, turismul se transformă complet. Agențiile care înțeleg aceste noi comportamente ale călătorilor dețin avantajul decisiv, dar trebuie să știe cum să-l valorifice. În acest context, experiența și viziunea liderului de piață devin esențiale. Christian Tour reinventează felul în care românii trăiesc experiența călătoriilor, combinând pasiunea pentru explorare cu tehnologia care face planificarea mai simplă, mai flexibilă și mai personală.

Călătorii reinventate: cum tehnologia face vacanța mai personală

România de azi călătorește altfel decât acum două decenii: planificarea este mai spontană, flexibilitatea este esențială, iar digitalul face parte din aproape fiecare decizie. În acest context, Christian Tour a decis să treacă de la modelul clasic de tour-operator la Online Travel Agency (OTA).

Această transformare permite construirea de itinerarii personalizate în timp real, cu acces la zboruri, cazări și experiențe integrate. Rezultatul este libertatea de a alege, flexibilitatea de a modifica planurile și confortul de a avea totul într-un singur loc.

Noua platformă digitală Vuelo.ro, care va fi lansată oficial în martie 2026, le va permite călătorilor să caute și să rezerve rapid zboruri dintr-o gamă largă de companii aeriene, beneficiind de suportul expert al Christian Tour.

Tot cu ajutorul tehnologiei, compania va oferi și un modul de extraservicii, prin care fiecare călător își poate personaliza vacanța online: alegerea locului în avion, masa de la bord, excursii opționale, asigurări de călătorie și alte opțiuni care transformă vacanța într-o experiență adaptată fiecărui client.

În plus, Travel Prime, primul abonament de călătorie din România, este o premieră absolută pe piața locală. Pentru 79 de euro pe an, călătorii primesc acces la beneficii exclusive, campanii și servicii dedicate, iar abonamentul poate fi folosit de titular plus alți patru membri ai familiei.

România descoperită de turiști din întreaga lume

Turismul de incoming reprezintă o oportunitate strategică pentru România, iar Christian Tour are un plan clar pentru a-l valorifica pe termen lung. Prin crearea de produse turistice dedicate piețelor externe, folosirea infrastructurii proprii de transport – prin compania aeriană AnimaWings – și promovare eficientă, inclusiv prin colaborarea cu autorităţile și ambasadele, Christian Tour își propune să transforme țara noastră într-o destinație mai accesibilă și mai atractivă pentru vizitatorii străini.

Pregătirea companiei pentru acest proiect include și școala proprie de ghizi, acreditată, unde au absolvit deja peste șase serii de ghizi naționali. O nouă generație de ghizi va contribui la promovarea României și la crearea unor experiențe autentice pentru turiștii internaționali.

Creștere și adaptare în fața provocărilor

De aproape trei decenii, Christian Tour a evoluat constant. Înființată în 1997, compania a pornit cu pasiunea pentru călătorii și dorința de a aduce experiențe autentice turiștilor români. De-a lungul timpului, a trecut prin momente de adaptare rapidă, de la extinderea operațiunilor internaționale în Grecia și lansarea zborurilor charter, la consolidarea poziției de lider după criza financiară din 2009 și adaptarea la contextul pandemiei din 2020. Această experiență a oferit companiei know how-ul necesar pentru a înțelege dinamica pieței și nevoile reale ale călătorilor. Cu peste 70 de agenții, aproape 400.000 de clienți anual și pasul asumat spre OTA, privind înainte, planurile liderului din turismul local integrează tehnologia cu emoția descoperirii: servicii personalizate, digitalizare inteligentă și experiențe reale, care fac fiecare călătorie mai simplă, flexibilă și memorabilă.

Articol susținut de Christian Tour