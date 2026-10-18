Iubitorii de Pitbulli și prejudecățile: „Există percepția foarte proastă că dacă ai Pitbull, ești golan” / Cum e să crești un câine care poate ajunge să te dreseze el pe tine

Pitbullii sunt încadrați de legislația din România în categoria raselor de câini cele mai periculoase, fiind temuți pentru agresivitate și forța mușcăturii lor. „Niciun câine nu se naște agresiv”, explică un chinolog, în dialog cu HotNews.

Să îți fie frică de un câine doar pentru că e Pitbull sau să judeci stăpânul unui astfel de câine este „rasism canin”, spunea pe 1 august actorul American Jon Bernthal. El este stăpânul a trei Pitbulli.

„Este rasism canin. Să fii speriat de o rasă de câini este complet ridicol. E ca și cum ți-ar fi frică de cineva bazându-te pe naționalitate sau orientare sexuală”, a declarat actorul în podcastul The Howard Stern Show.

Lucian Băgia, expert și purtător de cuvânt al Asociației Chinologică din România, îl contrazice, însă: „Nu există rasism față de animale: fie că vorbim de câini, de porcușori de guineea sau de vaci”.

Chinolog: „Mulți dintre stăpânii care dețin Pitbull n-ar trebui să fie lăsați să aibă un astfel de câine în grijă”

Specialistul admite că deținătorii de Pitbuli și câinii din această rasă sunt stigmatizați, uneori pe nedrept, și în societatea românească, însă înțelege cum s-a ajuns aici.

Lucian Băgia și câinele său din rasa Amstaff / Foto: Facebook / Lucian Băgia

„Niciun câine nu se naște agresiv. Câinii sunt iubitori prin natura lor, e primul animal domesticit de om. Se simt atrași, se simt bine în preajma lui și așa mai departe. Din păcate, profilul deținătorilor de Pitbull în România este unul care nu este tocmai în regulă pentru că noi trebuie să ne gândim în primul rând la bunăstarea câinelui”, explică expertul.

„Am constatat că foarte mulți dintre stăpânii care dețin Pitbull n-ar trebui să fie lăsați să aibă un astfel de câine în grijă. Am constatat asta de foarte multe ori. Sunt și proprietari responsabili”, a declarat Băghia.

Categoria 1 de câini periculoși

În România, există peste 1.300 de Pitbulli înregistrați, dar numărul lor e „cu siguranță mult mai mare”, susține chinologul.

Câini din rasa Pitbull, fotografie ilustrativă / Shutterstock

Legea românească încadrează câinii Pitbull la Categoria 1 de câini periculoși alături de Boerbull și Bandog. În a doua categorie de câini periculoși sunt alte zece rase, printre care Amstaff, Rottweiler și Cane Corso.

Stăpânii câinilor din prima categorie trebuie să aibă peste 18 ani și să nu fi fost condamnați pentru infracțiuni de violență. Sunt obligați să sterilizeze câinii, indiferent de sex, să-i înregistreze la Asociația Chinologică și să le pună botniță și lesă în spații publice.

În România nu există o asociație dedicată cainilor Pitbull, cum sunt în cazul altor rase mai populare precum Labrador sau Bichon, dar am găsit mai multe grupuri de Facebook, cu mii de persoane înscrise. Membrii postează fotografii cu Pitbullii lor și schimbă păreri și informații.

„«Dar tu nu vezi ce câine ai?!» Ce câine am?”

Într-un astfel de grup este și Radu Damacovici, un medic veterinar din Iași, în vârstă de 42 de ani care crește și vinde Pitbulli de mulți ani. La momentul acesta, are trei câini în grijă.

„Primul meu Pitbull l-am luat când aveam 11 ani. M-am dus la unguri cu un prieten de-al meu și l-am luat dintr-o linie foarte bună. L-am avut 14 ani”, spune Radu Damacovici, în dialog HotNews.

Pitbullul medicului Radu Damacovici / Foto: Facebook / Damacovici Radu

Medicul povestește că, atunci când își plimbă câinii, se confruntă adesea cu prejudecăți, de la „privirile urâte” până la admonestări verbale.

„Lumea sare-n sus, te jignește. «Dar tu nu vezi ce câine ai?!» Ce câine am? Și nici măcar nu se uita în direcția lor”, povestește acesta.

El spune că Pitbulli primesc acest tratament din cauza istoricului asociat cu luptele între câini.

„Meciurile au fost asociate cu golani și de acolo au percepția foarte proastă că dacă ai Pitbull, ești golan. Dar depinde de Pitbull, pentru că sunt foarte mulți oameni care își iau rasa de drag. Cum sunt eu. Eu nu am făcut meciuri, nu mă interesează”, explică Radu Damacovici.

„Dacă ți l-ai luat ca prim câine, te-ai distrus”

Stăpânul are o mare responsabilitate asupra comportamentului câinelui, spune Radu Damacovici. Și are nevoie de experiență.

„Prima regulă la Pitbull este să nu fie primul câine pentru că sunt câini foarte dificili, cu foarte multă personalitate, cu foarte multă agresivitate, cu foarte multă forță. Și dacă ți l-ai luat ca primul câine, te-ai distrus”, spune acesta.

„Adică el te dresează pe tine, pentru că tu nu știi ce să faci cu el, nu știi să te impui în fața lui. Fiind un câine cu foarte multă personalitate, trebuie să impui reguli și reguli foarte stricte. Dacă nu, apar probleme”, mai spune medicul veterinar.

A salvat un câine de la lupte

Victor Maftei este polițist în cadrul Inspectoratului Județean Constanța. Înainte să intre în Poliție, timp de 25 de ani s-a ocupat de dresaj. A lucrat cu câini din toate rasele, inclusiv pitbulli.

A salvat câini și din rase periculoase, pe care a reușit să-i reintegreze. „Inclusiv de la lupte, inclusiv de la stăpâni nepotriviți”.

O misiune de salvare i l-a adus pe Paco, câinele său Pitbull, pe care l-a avut timp de șapte ani. L-a salvat din localitatea Cobadin, județul Constanța, de la un bărbat care l-a băgat în lupte cu doi ciobănești asiatici.

Maftei a mai povestit că, atunci când l-a găsit pe Paco, câinele avea „găuri adânci, de 7-8 centrimentri în cap… infecții”. „L-am dus repede la veterinar, nu credeam că scapă”, spune el.

De la momentul salvării lui și până când a murit de bătrânețe acum doi ani, Victor Maftei spune că animalul a primit „iubire și îngrijire”.

„A fost un câine iubitor, n-a fost niciodată un câine agresiv cu oamenii. Doar cu alți câini și a fost așa pentru că săracul a fost pus să se lupte cu alte animale”, mai povestește polițistul.

Victor Maftei și Paco / Foto: Facebook / Victor Vuk Maftei

Polițistul spune că și el se confruntă cu prejudecățile oamenilor despre Pitbulli. „Suntem o nație care cam judecăm și care încercăm să punem foarte rapid etichete anumitor persoane”.

„Nu armele ucid oameni, ci oamenii ucid oameni. Un Pitbull sau un Rottweiler, că și Rottweilerul intră în aceeași situație… Nu putem să catalogăm pe cineva doar că deține acele rase”

„Cred că vine oarecum la pachet cu deținerea unei rase de genul. Este clar că vor fi persoane care nu vor fi de acord, vecini, discuții în locuri publice, discuții în autobuz, de exemplu, și alte prejudecăți de genul”, explică Victor Maftei pentru publicul HotNews.

„Sunt foarte rar agresivi la oameni”

Având o experiență de peste 20 de ani în dresajul câinilor, l-am întrebat pe Victor Maftei dacă au fost situații în care un Pitbull a încercat să-l muște.

„În România oricum nu avem un număr atât de mare de rasă pură de Pitbull, dar majoritatea Pitbullilor, în mod contrar cum se crede, sunt foarte rar agresivi la oameni. Ei sunt făcuți pentru luptele de câini sau cu alte animale, așa că vor tinde să aibă agresivitate către alte animale sau către alți câini. Dar către oameni foarte rar, adică cel puțin în România au fost foarte puține cazuri de Pitbulli agresivi către oameni”, spune el.

Persoanele care vor să dețină un Pitbull „ar trebui să aibă o pregătire foarte, foarte bună în domeniu”, crede Maftei.

„Trebuie chiar făcute niște cursuri. Ce înseamnă câinele, ce înseamnă Pitbullul, ce grad de periculozitate, dacă nu este educat cum trebuie, dacă nu este îngrijit cum trebuie etc. Cred că ar trebui niște campanii de conștientizare. Și ar trebui reglementat legal ca deținerea acestor câini și altor câteva rase să vină totuși cu niște reguli mai stricte”.

Pitbull nu e recunoscut ca rasă pură

American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier și American Bully sunt cele patru rase canine care intră sub umbrela de „tip Pitbull”, explică Pitbull Hero, un ONG american, fondat în 2017 cu scopul de a combate prejudecățile la adresa câinilor Pitbull.

Sunt rase diferite, întrucât crescătorii au înregistrat, de-a lungul timpului, câinii în asociații chinologice separate, cu reguli și linii genetice proprii.

Există patru asociații chinologice care recunosc, promovează și protejează rasele pure: Clubul Canin American, Clubul Chinologic Unit, Asociația Americană a Crescătorilor de Câini și Federația Chinologică Internațională, în care este membră și România.

Dintre acestea, doar Clubul Chinologic Unit (United Kennel Club) și Asociația Americană a Crescătorilor recunosc Pitbullul ca rasă pură.

Altfel spus, câinii Pitbull nu sunt recunoscuți la nivel de pedigree în peste 80 de țări, membre ale federației, inclusiv România.

Recunoașterea unei rase înseamnă un proces de 25 de ani

Pitbullul nu este recunoscut ca rasă pentru că „avem nevoie întotdeauna de o rasă omogenă și o rasă omogenă nu se obține prin împerecheri naturale aleatorii”, explică chinologul Băgia, în discuția cu HotNews.

„Pentru recunoașterea unei rase, acea rasă trebuie la nivel național să aibă minim 15 ani de monitorizare continuă a unui număr mai mare de animale. După ce se face această monitorizare continuă, la nivelul Federației Chinologice Internaționale, există o comisie de standarde și de rase care analizează dacă acei câini reprezintă într-adevăr o populație, cum vă spuneam, omogenă și suficient de diferită de alte rase de câini.

Dacă se constată acest lucru, se înregistrează provizoriu la Federația Chinologică Internațională și apoi, vreme de încă cel puțin 10 ani, se realizează o monitorizare internațională a rasei”, spune expertul.

De ce sunt folosiți la lupte

Chinologul Lucian Băgia a explicat, în discuția cu HotNews, de ce Pitbulli au reputația de câini folosiți pentru lupte.

„În condiții de stres, ei nu simt durerea așa cum un alt câine o simte. Și atunci astfel de câini sunt foarte buni de băgat în luptele acestea ilegale de câini, niște monstruozități. Când te gândești că în secolul 21 oamenii mai fac așa ceva pentru pariuri… Și, de regulă, câinii cei mai buni pentru astfel de lupte sunt Pitbull și Amstaff”.

Mai există însă o categorie de persoane care își adoptă sau cumpără un Pitbull, și anume samsarii.

„Sunt o grămadă de așa-zise rase, care se nasc doar din interesul mercantil al unor samsari. Există interes mercantil al acestora să ofere Pitbull pentru că sunt căutați. La fel cum sunt interese comerciale și să se ofere câini din alte rase”, spune specialistul.

„Există într-adevăr o emulație în jurul acestei rase pentru că, pe cât este controversată, pe atât de mult acești câini sunt, marea majoritate a lor, foarte iubitori, foarte buni și sunt foarte atenți, foarte protectivi cu familia și așa mai departe”, crede Lucian Băgia.

Peste 7.000 de sesizări legate de câini periculoși în 10 ani

Potrivit Poliției Române, în ultimii 10 ani, au fost înregistrate 7.940 de sesizări în care au fost implicați câinii considerați de lege periculoși. Numărul include însă atât categoria 1, cât și categoria 2 de câini periculoși.

Legea nu distinge ori nu diferențiază asupra rasei unui exemplar”, a transmis poliția, motiv pentru care nu a putut oferi date specifice pentru rasa Pitbull.

Numărul de sesizări înregistrate, potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției Române: