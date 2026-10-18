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Actualitate

Iubitorii de Pitbulli și prejudecățile: „Există percepția foarte proastă că dacă ai Pitbull, ești golan” / Cum e să crești un câine care poate ajunge să te dreseze el pe tine

Alexandra Nistor
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Pitbullii sunt încadrați de legislația din România în categoria raselor de câini cele mai periculoase, fiind temuți pentru agresivitate și forța mușcăturii lor. „Niciun câine nu se naște agresiv”, explică un chinolog, în dialog cu HotNews.

  • Actorul american Jon Bernthal a vorbit despre „rasismul canin”, spunând că este „complet ridicol” să-ți fie frică de o rasă de câini. 
  • În dialog cu HotNews, chinologul Lucian Băgia admite că atât câinii, cât și stăpânii sunt stigmatizați, dar spune și că „mulți dintre cei care dețin Pitbull n-ar trebui să fie lăsați să aibă un astfel de câine”. 
  • De ce spune Radu Damacovici, un crescător de Pitbulli și medic veterinar din Iași, că „dacă ți l-ai luat ca prim câine, te-ai distrus”. 
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