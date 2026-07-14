Iulia Svîrîdenko demisionează oficial din fruntea guvernului ucrainean, în cadrul remanierii cerute de Zelenski. Ea l-ar putea înlocui pe Budanov

Premierul ucrainean Iulia Svîrîdenko a demisionat oficial marţi, primind aprobarea Parlamentului, în cadrul unei remanieri guvernamentale cerute de preşedintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.

„Rezoluţia care aprobă demisia Iuliei Svîrîdenko a fost adoptată”, a anunţat Rada Supremă (parlamentul ucrainean) pe site-ul său.

Anunţată duminică de Zelenski ca parte a unei „noi strategii politice”, fără alte detalii, această remaniere vine în contextul în care preşedintele ucrainean nu a desemnat încă un succesor la şefia guvernului.

„Vă mulţumesc tuturor pentru sprijin. A fost o onoare să servesc Ucraina”, a afirmat Iulia Svîrîdenko pe reţelele sociale, într-un mesaj însoţit de o fotografie cu ea în parlament.

Într-un alt mesaj, ea şi-a apărat activitatea în fruntea guvernului, subliniind în special gestionarea crizei energetice din iarna trecută, în pofida daunelor provocate infrastructurii de bombardamentele ruseşti, precum şi progresele înregistrate în creşterea economică.

Zelenski a declarat duminică că îi este „recunoscător” prim-ministrei, numită în funcţie în iulie anul trecut, precizând că „i-a propus să conducă un nou domeniu important în relaţiile cu un partener cheie”, fără a preciza care este acesta, şi fără a dezvălui identitatea eventualului succesor al lui Svîrîdenko.

Ce mutări ar urma să fie făcute

Potrivit mai multor mass-media ucrainene, printre posibilii succesori ai lui Svîrîdenko se numără ministrul energiei Denis Şmîhal, ministrul apărării Mihailo Fedorov, primarul oraşului Harkov, Igor Terekov, şi directorul general al companiei energetice de stat Naftogaz, Sergii Koretski.

Iar deputata ucraineană Olha Vasylevska-Smahliuk, de la partidul „Slujitorul Poporului” al lui Zelenski, a scris marți pe Telegram că fostul prim-ministru Iulia Svîrîdenko ar urma să preia funcția de șef al Administrației Prezidențiale, înlocuindu-l astfel pe Kirilo Budanov (numit în această funcție la începutul anului), care ar urma să devină ministru al Apărării, scrie site-ul UNN.ua.

Cine e Iulia Svîrîdenko

Svîrîdenko a preluat șefia Guvernului de la Kiev în iulie 2025. Numirea ei a fost susținută de președintele ucrainean, ca parte a celei mai mari remanieri guvernamentale de la începutul invaziei rusești, în februarie 2022.

Anterior, Svîrîdenko a ocupat funcția de ministru al economiei și a fost unul dintre vicepremierii Ucrainei din noiembrie 2021.

Svîrîdenko a fost numită în locul lui Denis Șmîhal, care a condus guvernul ucrainean din martie 2020 până anul trecut.

Absolventă de Comerţ şi economie, ea s-a remarcat în 2025 când a jucat un rol central în negocierile cu Washingtonul în legătură cu exploatarea resurselor naturale ale Ucrainei. Profundele dezacorduri pe această temă au fost pe punctul de a provoca o ruptură între Kiev şi SUA, nota la vremea respectivă AFP.

Svîrîdenko a fost a doua femeie din istoria Ucrainei care ocupă funcția de prim-ministru al țării, după Iulia Timoșcenko, și prima pe timp de război.