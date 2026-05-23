Ivanka Trump a fost ținta unui complot de asasinare. Motivul teroristului antrenat de Gărzile Revoluționare iraniene

Fiica lui Donald Trump, Ivanka, a fost ținta unui plan de asasinare pus la cale de un terorist antrenat de Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC) ca să răzbune faptul că președintele american a lichidat un înalt oficial militar iranian pe care teroristul îl considera drept mentor, potrivit New York Post.

Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, în vârstă de 32 de ani, recent capturat, a făcut o „promisiune” că o va ucide pe Ivanka și avea chiar și o schiță a casei ei din Florida, au afirmat sursele ziarului american.

Cetățeanul irakian ar fi avut ca țintă familia președintelui Donald Trump, ca răspuns la uciderea generalului iranian Qasem Soleimani într-un atac cu drone al SUA la Bagdad, în urmă cu șase ani.

„După ce Qasem a fost ucis, el [Al-Saadi] a început să spună oamenilor «trebuie să o ucidem pe Ivanka pentru a arde casa lui Trump așa cum el ne-a ars casa noastră»”, a declarat pentru NYP Entifadh Qanbar, fost atașat militar adjunct la ambasada irakiană din Washington.

„Am auzit că avea o schiță a casei Ivankăi din Florida”, a adăugat Qanbar. O a doua sursă a confirmat, de asemenea, planul lui Al-Saadi de a o ucide pe Ivanka.

Al-Saadi a postat, de asemenea, o imagine a unei hărți care arată locul din Florida unde Ivanka și soțul ei, Jared Kushner, au o casă în valoare de 24 de milioane de dolari, alături de o amenințare îngrozitoare în arabă, care se traduce astfel:

„Le spun americanilor să se uite la această imagine și să știe că nici palatele lor, nici Serviciul Secret nu îi vor proteja. În prezent, ne aflăm în etapa de supraveghere și analiză. V-am spus, răzbunarea noastră este doar o chestiune de timp.”

New York Post scrie că Al-Saadi este o figură de rang înalt în cercurile teroriste irako-iraniene. El a fost arestat în Turcia pe 15 mai și extrădat în SUA, unde este acuzat de 18 atacuri și tentative de atac în Europa și Statele Unite, potrivit Departamentului de Justiție (DoJ).

El se află în spatele unor atacuri asupra unor ținte americane și israeliene, inclusiv atacul cu bombă incendiare asupra Bank of New York Mellon din Amsterdam din martie, înjunghierea a doi evrei la Londra în aprilie și un atac armat asupra clădirii consulatului american din Toronto, tot în martie, potrivit DoJ.