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Paul Stănescu, în stânga și Călin Georgescu, la Mânăstirea Brâncovenești. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea, Facebook. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Actualitate

Izbucnire în PSD după ce un fost apropiat al partidului organizează ieșirile în mulțime ale lui Călin Georgescu în județul lui Paul Stănescu

Răzvan Filip
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Duminică, 16 august, Călin Georgescu a vizitat Mânăstirea Brâncoveni din județul Olt, unde a sărbătorit Sfinții Martiri Brâncoveni înconjurat de mulți susținători și gărzi de corp. De organizare s-a ocupat și Florin Ciobanu, un fermier din județul Olt care a consiliat doi miniștri social-democrați ai Agriculturii, Petre Daea și Florin Barbu, și care se declara prieten al aripii Paul Stănescu din PSD. 

  • „A fost un apropiat al nostru”, a confirmat fostul deputat Alexandru Stănescu, fratele lui Paul Stănescu. 
  • „Nu are caracter”, a spus despre Ciobanu, actualul președintele al Consiliului Județean Olt, liderul PSD Marius Oprescu, întrebat de HotNews despre apropierea fostului apropiat PSD de Călin Georgescu.
  • Am discutat și cu Florin Ciobanu, cel care s-a înscris în AUR și s-a adăugat sprijinitorilor lui Călin Georgescu.

O recentă mișcare din județul Olt a multiplicat întrebările despre posibilitatea ca, pe plan local, PSD și AUR-Georgescu să-și construiască deja o infrastructură comună de sprijin.

Florin Ciobanu, președintele Asociației Tinerilor Fermieri din Olt (ATF Olt), nu este un personaj cu notorietate națională, dar este bine cunoscut în mediile politice și economice din județ. 