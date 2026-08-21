Izbucnire în PSD după ce un fost apropiat al partidului organizează ieșirile în mulțime ale lui Călin Georgescu în județul lui Paul Stănescu

Florin Ciobanu, președintele Asociației Tinerilor Fermieri din Olt (ATF Olt), nu este un personaj cu notorietate națională, dar este bine cunoscut în mediile politice și economice din județ.

O recentă mișcare din județul Olt a multiplicat întrebările despre posibilitatea ca, pe plan local, PSD și AUR-Georgescu să-și construiască deja o infrastructură comună de sprijin.

Duminică, 16 august, Călin Georgescu a vizitat Mânăstirea Brâncoveni din județul Olt, unde a sărbătorit Sfinții Martiri Brâncoveni înconjurat de mulți susținători și gărzi de corp. De organizare s-a ocupat și Florin Ciobanu, un fermier din județul Olt care a consiliat doi miniștri social-democrați ai Agriculturii, Petre Daea și Florin Barbu, și care se declara prieten al aripii Paul Stănescu din PSD.

Ciobanu a fost un apropiat al PSD, conform declarațiilor a mai mulți lideri politici locali. Nu a avut carnet de partid, așa cum a spus Ciobanu într-o discuție cu HotNews, dar a fost legat prin multiple relații de social-democrați, inclusiv prin poziții în ministerul Agriculturii, condus de PSD.

Trecerea fostului apropiat al PSD în tabăra Călin Georgescu a stârnit rumoare într-un județ dominat multă vreme de social-democrați, prin intermediul organizației care l-a propulsat pe cunoscutul lider Paul Stănescu.

Senator PSD de Olt, Stănescu a fost secretar general al social-democraților. La finalul lui 2025, Stănescu a predat funcția celui pe care mulți social-democrați în văd drept noul „factotum” din partid: Claudiu Manda.

În județul altădată dominat de Stănescu, pe 16 august, „pentru cinstirea Sfinților Martiri Brâncoveni”, cum a scris Călin Georgescu pe Facebook, fostul candidat le președinție a fost la Mănăsirea Brâncoveni din Olt. Lângă el a apărut un fost susținător al taberei Stănescu și al PSD: Florin Ciobanu.

Florin Ciobanu și Călin Georgescu, fotografiați duminica 16 august, la Mănăstirea Brâncoveni . Foto: Facebook / Florin Ciobanu

Ciobanu a fost și consilierul personal a doi miniștri PSD ai Agriculturii: Petre Daea și Florin Barbu.

Florin Ciobanu alături de Petre Daea, în stânga și Florin Barbu, dreapta. Foto: Facebook

Șeful CJ Oprescu despre „organizatorul” lui Georgescu: „Nu are caracter”

N-a fost prima dată când Ciobanu l-a adus pe Călin Georgescu să facă băi de mulțime în județ. În iunie, șeful ATF Olt a anunțat că politicianul – pe care-l consideră președintele „ales” și „interzis” al României – va participa la un târg de animale din comuna Osica de Sus.

Luna următoare, tot Ciobanu i-a anunțat vizita lui Georgescu de la o fermă de legume din comuna Izbiceni.

Călin Georgescu, la Izbiceni. În dreapta lui se află Florin Ciobanu. Foto: captură YouTube

„Bineînțeles, bineînțeles”, răspunde președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, când redacția îl întreabă dacă în județ se știe că Ciobanu este organizatorul vizitelor. Liderul local PSD Oprescu este depreciativ la adresa fostului susținător al PSD.

„Nu are caracter. Numai a vorbi despre el e prea mult”, spune președintele Consiliului Județean.

Ciobanu a declarat pentru HotNews că „ar fi fost o onoare” pentru el să fi fost organizator, dar susține că n-a fost nevoie să se implice el. „Am comunicat cu echipa (n.r. lui Georgescu), dar nu pot să spun că am fost organizatorul. Poate așa a vrut Dumnezeu, să vină de trei ori în Olt”, susține fostul consilier al miniștrilor social-democrați.

Ciobanu, doar vârful aisbergului colaborării PSD – Georgescu?

Voci ale opoziției politice din județ susțin că Ciobanu e doar o parte vizibilă a apropierii dintre PSD și Călin Georgescu. Unul dintre cei care spun asta este primarul USR Fănel Bădici, din Izbiceni.

Fănel Bădici a declarat pentru HotNews că vizitele lui Călin Georgescu din județ sunt organizate de Florin Ciobanu. „E și asumat omul, adică nu e ceva ce face pe sub radar”, spune Bădici.

Primarul USR din Izbiceni arată imagini postate în mai 2024 de fostul primar PSD al comunei, Marian Gulie – pe care Ciobanu îl numise „prieten”. Sunt poze electorale, în România urmau să aibă alegeri locale.

Organizatorul lui Călin Georgescu de astăzi apărea în 2024 cu șapcă PSD pe cap, alături de alți membri ai partidului care făceau campanie la firul ierbii pentru fostul edil social-democrat.

„Am fost la o întâlnire cu fermierii și domnul primar ne-a dat cadou câte un tricou și o șapcă. Am fost apolitic, n-am fost niciodată membru de partid până anul trecut”, a declarat Florin Ciobanu, care acum a trecut la AUR.

HotNews a întrebat lideri și foști lideri PSD Olt dacă Ciobanu a fost vreodată membru de partid. Alexandru Stănescu, fost președinte al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, a declarat că nu știe dacă președintele ATF Olt a fost înscris oficial în formațiune.

„El a fost un apropiat al nostru, mai ales că organizam în Slatina acele evenimente legate de ziua produse agroalimentare românești”, susține fratele lui Paul Stănescu.

Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, a declarat pentru HotNews că nu-și aduce aminte ca Ciobanu să fi semnat vreodată adeziunea la PSD, dar a fost un apropiat al PSD.

Ciobanu, de la fonduri europene la „am stat prea mult în genunchi în fața Uniunii”

În mandatele lui Petre Daea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ciobanu a fost numit consilierul lui personal. În 2023, când Petre Daea a fost înlocuit de alt politician PSD, Florin Barbu, fermierul din Olt a rămas în minister pe același post.

„Am avut programe pe sectorul legumicol care au fost finanțate de guvernul României în perioada miniștrilor PSD. Cele 3 programe Tomata, din care Oltul a beneficiat din plin”, a descris Florin Ciobanu relația cu cei doi miniștri.

O anchetă Snoop susținea în 2024 că un eveniment anual organizat de Ciobanu în Slatina, „Ziua Recoltei”, este folosit de politicieni PSD pentru a face băi de mulțime. Implicarea ATF Olt în organizarea festivalului ar fi și cea care i-a adus un loc în echipa lui Petre Daea.

„În octombrie 2017, Florin Ciobanu a stat lipit de ministrul Petre Daea la Ziua Recoltei de la Slatina, la scurt timp venind şi anunţul că a fost cooptat în echipă”, scria Adevărul în 2018.

O investigație Agrointel din același an l-a acuzat pe Ciobanu că se află în conflict de interese. Mai exact, în februarie 2018, firma Egis România l-a angajat pe șeful ATF Olt să coordoneze un proiect pe fonduri europene. În paralel, Florin Ciobanu îl consilia deja pe ministrul Petre Daea.

Ulterior, compania care l-a cooptat ca expert avea să acceseze prin celălalt angajator al său, Ministerul Agriculturii, fonduri nerambursabile în valoare de 3,5 milioane de euro – bani europeni pentru a-i învăța pe fermieri cum să facă o cooperativă.

De altfel, acesta este și obiectul de activitate declarat de Asociația Tinerilor Fermieri pe paginile sale de social media: „consultanță fonduri europene pentru tinerii din mediul rural”. Astăzi, președintele asociației susține un politician care crede că România nu are nevoie de banii Uniunii Europene și că adoptarea monedei euro ar fi o greșeală.

„Mi-a scăpat, poate. Poate cu altă ocazie o să-l întreb. Dar nu cred că cineva nu recunoaște nivelul de trai care s-a ridicat în România după integrarea în Uniunea Europeană. Acum, că sunt și discuții că am stat prea în genunchi în fața Uniunii și nu ne-am apărat interesele, asta se vede”, a declarat Ciobanu când a fost confruntat cu declarațiile lui Georgescu despre UE.

Mezzo neagă orice apropiere de Ciobanu și de AUR

În decembrie 2025, Florin Ciobanu a intrat oficial în AUR, fiind descris ca „omul care a modernizat agricultura tinerilor fermieri”.

Mai multe voci din județul Olt au speculat că mutarea ar fi avut loc la ordinul primarului PNL din Slatina, Mario de Mezzo, PNL, care el însuși își pregătește intrarea în AUR.

„Florin Ciobanu este doar un interpus al primarului Slatinei,, care vrea să controleze partidul AUR”, a susținut publicația Jurnalul Olteniei în 2025. Ipoteza a fost alimentată și de faptul că Mezzo a încurajat formarea unei majorități PNL-AUR în consiliul local al municipiului. Primarul descrie alianța într-o discuție cu HotNews: o pune pe seama faptului că nu poate colabora cu PSD Olt, pe care-l acuză că e corupt și nereformat.

„Eu, ca să asfaltez o stradă, am nevoie de 11 voturi și eu am 9, AUR are 2 și PSD are 10, iar eu nu mă așez cu PSD la masă”, a declarat Mario de Mezzo.

Viceprimarul AUR din Slatina, Mădălina-Ștefania Văle, este cea care a anunțat în decembrie 2025 că Florin Ciobanu s-a înscris în partidul AUR. Membrii mai vechi din AUR l-au privit din start cu suspiciune, suspectând că Ciobanu ar fi un cal troian trimis de Mezzo.

Ales primar al Slatinei în 2024, liberalul Mezzo a negat vehement zvonul. Politicianul PNL susține că este o speculație care a plecat de la o presă locală aservită Partidului Social Democrat. Îl descrie pe Ciobanu drept un „PSD-ist înrăit de 10 ani” și sugerează că acesta ar fi fost infiltrat în AUR chiar de PSD.

Mario de Mezzo mai susține că relația pe care o are cu Florin Ciobanu și Asociația Tinerilor Fermieri este pur instituțională și că a fost moștenită de la administrația trecută, când primar era Emil Moț, politician PSD.

„Îi pun la dispoziție un loc în Slatina unde săptămânal vine cu produse tradiționale și le vinde slătinenilor la prețuri decente. În cadrul acestui loc, la finalul sezonului are un eveniment care se numește «Zilele Recoltei». Îl face de ani de zile. Eu doar am continuat această tradiție, pentru că nu cred că este corect să le interzic slătinenilor accesul la produse tradiționale, crescute sănătos, doar din niște ambiții politice”, a declarat primarul Slatinei.

Ciobanu a negat la rândul lui acuzația că intrarea în AUR are vreo legătură cu Mario de Mezzo.