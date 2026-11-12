Jaf armat la un magazin de diamante din Paris. Hoții au fugit pe motociclete

Un jaf armat a fost comis joi la magazinul de diamante De Beers, situat pe Rue de la Paix, la Paris, în apropiere de Place Vendôme, potrivit unor informaţii Europe 1 și Le Figaro, citat de News.ro.

Patru persoane care purtau cagule şi erau înarmate cu pistoale-mitralieră de tip Kalaşnikov au pătruns în magazin la puţin timp după ora locală 11.00 (12.00, ora României).

„A fost foarte rapid, două-trei minute cel mult”, a declarat pentru Le Figaro un delegat sindical de la Alliance police 75, Fabien Bogais.

Nicio persoană nu a fost rănită, însă „angajaţii sunt în stare de şoc”, declară reprezentantul sindicatului poliţiştilor.

🔴 La bijouterie parisienne De Beers, située rue de la Paix près de la place Vendôme, a été braquée au fusil automatique, ce jeudi 12 novembre, par 4 individus. https://t.co/AKkC5aOuph — M6 Info (@m6info) November 12, 2026

Cei patru jefuitori au plecat de la faţa locului cu două motociclete, fără să fie urmăriţi de poliţie.

Potrivit reprezentantului sindical, acest magazin este jefuit cu regularitate, mai ales în perioada sărbătorilor. Deocamdată, prejudiciul nu este cunoscut.