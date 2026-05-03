Jaf ca-n filme noaptea trecută la o benzinărie din Galați. Hoții sunt bănuiți că au mai dat și alte spargeri

Operațiunea de timpul nopții seamănă cu alte spargeri care a avut loc recent tot în județul Galați, potrivit Observator News și Știrile TVR.

Angajații benzinăriei din Umbrărești, județul Galați au rămas surprinși duminică dimineață când au venit la muncă și au constatat că alimentarea cu energie electrică a fost oprită.

Hoții au tăiat cablurile de alimentare noaptea trecută pentru a opri camerele de supraveghere, apoi au intrat în benzinărie și au furat circa 60.000 de lei și mai multe baxuri de țigări, potrivit primele informații din anchetă.

Polițiștii bănuiesc că jaful de la Umbrătești are legătură cu alte trei cazuri similare, inclusiv spargerea Primăriei Ivești, tot din județul Galaţi, de unde au fost luați banii incasați din taxe şi impozite.

Atunci, jefuitorii au luat seiful din perete, după ce au tăiat curentul. 90.000 de lei a fost paguba estimată în acest caz.

O altă stație peco din satul gălățean Nicopole și un supermarket din Hanu Conachi au fost, de asemenea, prădate de hoți în ultimele două luni.

Anchetatorii spune că modul de operare este similar, însă până în acest moment polițiștii nu au identificat niciun suspect.