Jaf într-un muzeu din Italia. Au fost furate picturi ale unui celebru pictor renascentist

Patru opere de o valoare excepţională ale renumitului pictor renascentist Antonello da Messina au fost furate dintr-un muzeu din Sicilia, a anunţat duminică Ministerul Culturii într-un comunicat, relatează AFP şi DPA, citate de Agerpres.

Furtul a avut loc sâmbătă seara la Muzeul Regional din oraşul Messina, locul de naştere al pictorului.

Hoţi neidentificaţi au pătruns prin efracţie în sălile de expoziţie ale muzeului şi au furat trei din cele cinci panouri ale faimoasei lucrări „Polipticul Sfântului Grigorie”, datând din secolul al XV-lea, precum şi un panou faţă-verso care îi reprezenta pe Madonna şi Iisus. Ultima lucrare a fost scoasă dintr-o vitrină securizată.

Potrivit autorităţilor, hoţii au acţionat cu mare precizie în timpul spargerii, reuşind să evite sistemele de alarmă pentru a obţine acces în sălile de expoziţie. Poliţia investighează acum şi încearcă să reconstituie secvenţa exactă a evenimentelor şi să adune indicii despre identitatea hoţilor.

Incidentul are loc la doar câteva luni după ce statul italian a achiziţionat, la o licitaţie din New York, o lucrare de Antonello da Messina intitulată „Ecce Homo” pentru aproape 15 milioane de dolari (13 milioane de euro).

„O mare pierdere pentru lumea artei”

„Suntem zdruncinaţi de cele întâmplate”, a declarat directoarea muzeului, Marisa Mercurio, după furtul obiectelor, descriind jaful drept „o mare pierdere pentru muzeu, oraş, comunitate şi lumea artei”.

Primarul oraşului Messina, Federico Basile, a numit furtul un act „profund reprobabil”, adăugând că este „cu atât mai dureros” cu cât a avut loc în timpul sărbătorilor tradiţionale ale oraşului în cinstea Fecioarei Maria.

Antonello da Messina (cca. 1430-1479), un pictor de renume al Renaşterii timpurii, s-a născut la Messina şi este considerat unul dintre cei mai importanţi artişti ai secolului al XV-lea.

Furturile de artă sunt frecvente în Italia.

În urmă cu două zile, poliţia italiană a anunţat recuperarea a trei picturi de Renoir, Cezanne şi Matisse, în valoare totală de peste nouă milioane de euro, care fuseseră furate în martie dintr-un muzeu din apropierea oraşului Parma, în nordul Italiei, de către o presupusă bandă de cetăţeni ai Republicii Moldova.