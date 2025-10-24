VIDEO Noi imagini cu fuga hoților de la Muzeul Luvru, surprinse de un martor. „La naiba, iată și poliția”

Noi imagini cu fuga hoților de la Muzeul Luvru. Credit line: Poitout Florian/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fuga a doi dintre hoții de la Muzeul Luvru, care au sustras bijuterii ale coroanei franceze în valoare de 88 de milioane de euru, a fost surprinsă într-o nouă înregistrare video care s-a răspândit pe rețelele sociale, transmite The Guardian.

Clipul video de 36 de secunde, pe care ziarul francez Le Parisien a declarat că l-a verificat ca fiind autentic, arată doi bărbați îmbrăcați în negru, unul purtând o vestă galbenă reflectorizantă și celălalt o cască de motociclist, coborând încet pe scara nacelei din galeria Apollo a muzeului.

Imaginile au fost filmate de la o fereastră din apropierea muzeului, cu vedere spre Quai François Mitterrand, unde hoții parcaseră mai devreme un camion furat, echipat cu o scară extensibilă de 30 de metri pe care au folosit-o pentru a accesa galeria de la primul etaj.

„Indivizii sunt pe scutere”, se aude o voce, probabil a unui agent de pază, vorbind aparent într-o stație radio.

„Vor pleca, vor pleca”, se mai aude vocea. Câteva secunde mai târziu, bărbații pleacă pe două scutere.

„Pleacă”, spune apoi vocea masculină, în timp ce o altă voce exclamă: „La naiba, iată și poliția”.

Cum au acționat hoții de la Luvru

Doi dintre cei patru membri ai bandei de hoți au pătruns în galerie duminică, la ora 9.30, la scurt timp după deschiderea muzeului, spărgând o fereastră aparent nesecurizată și folosind apoi discuri de tăiat pentru a deschide două vitrine care conțineau bijuteriile.

Au fugit cu opt piese, printre care un colier cu smaralde și diamante pe care Napoleon I i l-a dăruit celei de-a doua soții, Marie Louise, și o diademă care a aparținut cândva împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon III.

Presa franceză a estimat că operațiunea a durat mai puțin de șapte minute, cei doi bărbați care au pătruns în galerie rămânând înăuntru timp de 3 minute și 58 de secunde. Ministrul francez de interne, Laurent Nuñez, a declarat că peste 100 de anchetatori se ocupă de acest caz.

Interogată miercuri de senatori, directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a recunoscut un „eșec teribil”. Ea a admis existenţa unor deficienţe la nivelul sistemului de supraveghere video, în special lipsa camerelor de supraveghere în interiorul şi exteriorul muzeului.

Mărturia supraveghetoarei care a asistat la furt

La etajul unde au pătruns hoţii, o agentă de pază tocmai îşi începuse tura.

„Eram trei la acest nivel al galeriei. Şi am văzut ceva foarte violent. O izbucnire foarte violentă, zgomot, dar fără să putem interpreta ce era. Am putea crede că era, aşa cum se poate întâmpla, un vizitator care se enervează şi îşi pierde cumpătul. Am înţeles aproape simultan că era vorba de un jaf”, a declarat agenda de pază, contactată telefonic de France Television, citată de News.ro.

„În câteva secunde, am evacuat tot ce se afla în galerie şi am închis toate uşile intermediare pentru a nu permite intruşilor să ajungă în celelalte săli”, a adăugat ea.