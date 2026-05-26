Jaful deceniului devine film. Furtul de la Luvru va fi în centrul unei producții realizate de un cunoscut regizor francez

Jaful care a avut loc la Muzeul Luvru în 19 octombrie 2025, când au fost furate bijuterii în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, va fi subiectul unui film, conform anunțului făcut marți de o editură, a scris AFP.

Regizorul francez Romain Gavras, care are în portofoliu și „Sacrifice” (2025), film produs la Hollywood în care joacă și celebra actriță Anya Taylor-Joy, se va inspira din cartea de investigație „Main basse sur le Louvre”.

Drepturile de filmare au fost vândute companiei de producție Iconoclast, a precizat editura Flammarion.

Cartea a fost scrisă de jurnaliștii Jean-Michel Décugis, Nicolas-Charles Torrent și Jérémie Pham-Lê, urmând să ajungă miercuri în librării.

Potrivit revistei de specialitate Le Film Francais, proiectul cinematografic este în curs de dezvoltare, deși nici titlul și nici distribuția nu au fost anunțate.

Bijuteriile furate încă nu au fost găsite

Jaful de la Luvru a făcut înconjurul presei internaționale și a declanșat o criză de securitate la celebrul muzeu din Paris, cel mai vizitat din lume, ducând în cele din urmă la înlocuirea directoarei sale, Laurence des Cars.

După șapte luni de investigații, bijuteriile încă nu au fost găsite, chiar dacă principalii suspecți au fost arestați.

Autorii cărții au spus că aparenta dispariție a bijuteriilor „a devenit un mister dens, un puzzle care i-a aruncat pe anchetatori într-o confuzie profundă”.

Jaful ilustrează modul în care „furtul de opere de artă a devenit o afacere ca oricare alta pentru mulți infractori”, mai spun autorii. „Lumea interlopă a găsit o nouă vacă de muls”, au adăugat aceștia.