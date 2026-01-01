Jair Bolsonaro se întoarce la închisoare. Justiția braziliană i-a respins cererea de a-şi ispăşi pedeapsa în arest la domiciliu

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro va reveni la închisoare după o serie de intervenţii medicale, după ce Curtea Supremă a respins solicitarea avocaţilor săi de a-şi ispăşi pedeapsa în arest la domiciliu, relatează DPA și Agerpres.

Instanţa, într-o decizie publicată joi, a declarat că fostul preşedinte trebuie transferat înapoi în celula sa de la sediul poliţiei federale din Brasilia imediat ce va fi externat din spital.

Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a trecut recent printr-o operaţie de hernie dublă şi o intervenţie pentru tratarea sughiţului cronic. În ultimii ani, el a suferit numeroase intervenţii chirurgicale, după ce a fost înjunghiat în timpul campaniei electorale din 2018, fiind grav rănit.

Bolsonaro, care a fost preşedinte între 2019 şi 2022, se află în închisoare de la sfârşitul lunii noiembrie, executând o pedeapsă de peste 27 de ani.

Curtea Supremă a constatat că, după ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat, el a conspirat împreună cu aliaţii săi, pentru a organiza o lovitură de stat împotriva guvernului succesorului său, Luiz Inacio Lula da Silva.

Invocând starea de sănătate fragilă a lui Bolsonaro, avocaţii săi au cerut permisiunea de a-şi ispăşi pedeapsa în arest la domiciliu. Însă judecătorul Curţii Supreme, Alexandre de Moraes, a respins cererea, menţionând încălcările repetate ale condiţiilor impuse de instanţă şi presupusele încercări ale lui Bolsonaro de a fugi înainte de încarcerare.