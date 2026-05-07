James Cameron, dat în judecată și acuzat de „furt” de o actriță din cauza filmelor „Avatar”

James Cameron și compania Walt Disney au fost dați în judecată de o actriță cu origini indigene, aceasta susținând că regizorul și mai multe părți implicate în realizarea filmelor „Avatar” i-au folosit fără consimțământ și autorizare imaginea ei, relatează revista Variety.

În plângerea obținută de Variety, actrița Q’orianka Kilcher susține că, atunci când avea 14 ani și apăruse recent în rolul Pocahontas în filmul „The New World” al lui Terrence Malick, Cameron i-ar fi extras trăsăturile faciale dintr-o fotografie publicată și ar fi cerut echipei sale de design să le folosească drept bază pentru personajul Neytiri din Avatar.

În document se afirmă că „reclamanta nu și-a dat niciodată consimțământul pentru utilizarea imaginii sale, fie în «Avatar», fie în orice produs sau material promoțional asociat”.

Avocații lui Kilcher mai numesc printre pârâți mai multe companii de efecte vizuale și Lightstorm Entertainment, compania de producție fondată de James Cameron pentru realizarea filmelor sale.

Potrivit plângerii depuse la un tribunal din California, statul în care se află centrul industriei cinematografice americane, imaginea lui Kilcher ar fi fost reprodusă în schițe de producție, transpusă în machete tridimensionale, scanată cu laser în modele digitale de înaltă rezoluție și distribuită către mai mulți furnizori de efecte vizuale pentru a forma imaginea personajului.

Imaginea ar fi fost ulterior văzută în cinematografe, pe afișe, în produse derivate, în „sequel”-uri și relansări, fără știrea sau consimțământul ei.

Actrița Q’Orianka Kilcher în timpul filmărilor pentru filmul „The New World” din 2006, FOTO: Merie Wallace / Hollywood Archive / Profimedia

Acuzații grave la adresa lui James Cameron



„Ceea ce a făcut Cameron nu a fost inspirație, ci extragere”, a declarat Arnold P. Peter de la Peter Law Group, avocatul principal al lui Kilcher. „A luat trăsăturile faciale biometrice unice ale unei fete indigene de 14 ani, le-a trecut printr-un proces industrial de producție și a generat profituri de miliarde de dolari fără să îi ceară vreodată permisiunea. Asta nu este cinematografie. Este furt”, a mai spus acesta.

Documentele depuse în instanță de avocații actriței susțin că aceasta și Cameron s-au întâlnit pentru prima dată, fugitiv, la un eveniment caritabil organizat la câteva luni după lansarea din 2009 a primului film „Avatar”.

Kilcher pretinde că la acel eveniment Cameron a invitat-o personal să îi viziteze biroul, dar că, atunci când a făcut acest lucru aproximativ o săptămână mai târziu, regizorul lipsea. Documentele depuse în instanță de avocați afirmă că un membru al personalului i-a prezentat lui Kilcher o copie înrămată a unei schițe realizate de Cameron și că desenul era însoțit de o notă scrisă de mână de regizor.

„Frumusețea ta a fost inspirația mea timpurie pentru Neytiri. Păcat că filmai la un alt proiect. Data viitoare”, susține actrița acum în vârstă de 36 de ani că i-a scris James Cameron la momentul respectiv.

Personajul Neytiri a fost jucat de actrița Zoe Soldana în primul film „Avatar” din 2009, dar și în celelalte două care i-au urmat de atunci, FOTO: Shutterstock Editorial / Profimedia

Actrița spune că și-a dat seama abia anul trecut că a fost prejudiciată



„Când am primit schița lui Cameron, am crezut că este un gest personal, cel mult o sursă vagă de inspirație legată de casting și de activismul meu”, a declarat Q’orianka Kilcher, citată în documentele juridice.

„Milioane de oameni și-au deschis inimile față de «Avatar» pentru că au crezut în mesajul său, iar eu eram una dintre ele. Nu mi-am imaginat niciodată că cineva în care aveam încredere îmi va folosi sistematic chipul ca parte a unui proces elaborat de design și îl va integra într-un flux de producție fără știrea sau consimțământul meu. Asta depășește o limită majoră. Acest gest este profund greșit”, mai afirmă ea.

Potrivit plângerii, Kilcher ar fi aflat adevărul abia la sfârșitul anului trecut, când un interviu video televizat cu Cameron a început să circule pe rețelele sociale. În interviu, Cameron stă în fața schiței lui Neytiri și o identifică în mod explicit pe Kilcher:

„Sursa reală pentru asta a fost o fotografie din L.A. Times, cu o tânără actriță pe nume Q’orianka Kilcher. Aceasta este, de fapt, ea… partea inferioară a feței ei. Avea o față foarte interesantă”.

Q’orianka Kilcher la premiera din 2024 a filmului „The Life of Chuck” în care a jucat, FOTO: Christopher Katsarov / AP / Profimedia

Cameron și Disney, chemați în instanță să plătească daune compensatorii uriașe

Plângerea mai susține că pârâții au încălcat și o lege adoptată recent în statul California privind pornografia „deepfake”.

„Este profund tulburător să aflu că fața mea, când eram o fată de 14 ani, a fost preluată și folosită fără știrea sau consimțământul meu pentru a contribui la crearea unui activ comercial care a generat o valoare enormă pentru Disney și Cameron”, mai afirmă Kilcher în documentele juridice.

Primul lungmetraj „Avatar” din 2009 a avut încasări de peste 2,92 miliarde de dolari la nivel mondial și rămâne până în prezent filmul cu cele mai mari încasări din istorie. „The Way of the Water”, continuarea din 2022, e pe locul 3 în clasament, cu încasări de peste 2,33 miliarde. „Fire and Ash”, al treilea film „Avatar” lansat în cinematografe anul trecut, a încasat aproape 1,5 miliarde.

Plângerea depusă de Kilcher solicită daune compensatorii și punitive, restituirea profiturilor atribuite utilizării imaginii sale, interzicerea folosirii acesteia pe viitor și o „dezvăluire publică corectivă”.

Născută în Schweigmatt, în Germania de Vest, numele său Q’orianka înseamnă „Vultur de Aur” în limba quechua nativă Americii de Sud. Tatăl ei are origini indigene în Peru, în timp ce mama sa, Saskia Kilcher, este o activistă americană pentru drepturile omului, de origine elvețiană. Când Kilcher avea doi ani, ea și mama sa s-au mutat în Kapaʻa, Hawaii, unde ea a crescut și spune că a învățat să își aprecieze originile indigene.

De-a lungul carierei sale ea a jucat în mai multe filme și seriale, putând fi văzută recent în rolul lui Ginny Krantz din lungmetrajul „The Life of Chuck” și al lui Angela Blue Thunder în 4 episoade din popularul serial „Yellowstone”.

