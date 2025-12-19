Noul film „Avatar” a apărut în cinematografe sub presiunea unui buget uriaș și alături de o surpriză majoră în streaming

„Avatar: Foc și cenușă” (Fire and Ash), al treilea film al francizei cinematografice create și regizate de James Cameron, a apărut vineri în cinematografe sub povara unui buget uriaș, în timp ce pe HBO Max a intrat în streaming unul dintre cele mai așteptate lungmetraje ale anului 2025.

Potrivit estimărilor din industria cinematografică, al treilea film Avatar a beneficiat de un buget de producție de 400 de milioane de dolari, cu 50 de milioane mai mare decât predecesorul său, lungmetrajul Avatar: Calea Apei din 2022.

Asta înseamnă că Foc și cenușă este al șaselea cel mai scump film din toate timpurile, fiind depășit la acest capitol doar de două filme din franciza Star Wars – The Rise of Skywalker (490 de milioane de milioane de dolari) și The Force Awakens (447 milioane) -, două din franciza Jurassic Park – Jurassic World Dominion (465 milioane) și Jurassic World: Fallen Kingdom (465 milioane) – și a lungmetrajului Marvel Deadpool & Wolverine de anul trecut (429 milioane).

Avatar: Foc și cenușă reia firul narativ după evenimentele din Calea Apei și îi găsește pe membrii familiei Sully jelindu-și pierderea de la sfârșitul anteriorului lungmetraj. Însă o nouă amenințare apare sub forma Poporului Cenușii, un grup de Na’vi ce locuiesc în zona vulcanică și sunt conduși de răzbunătoarea Varang (jucată de actrița Oona Chaplin, nepoata lui Charlie Chaplin).

Printre actorii care se vor regăsi din nou în distribuția noului film se numără Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang și Kate Winslet.

Primele două filme „Avatar” ale lui Cameron au încasat fiecare peste două miliarde de dolari

Înainte de lansarea celui de-al doilea film Avatar cu 3 ani în urmă, Cameron a spus în mod faimos că acesta are nevoie de încasări de două miliarde de dolari doar pentru a-și recupera costurile. Cifra mult mai mare comparativ cu bugetul de producție se datorează faptului că sălile de cinema păstrează în general jumătate din încasări și că filmele cu pretenția la titlul de „blockbuster” au de cele mai multe ori un buget de promovare și distribuire apropiat de cel alocat producției propriu-zise.

Chiar și așa, suma vehiculată de Cameron i-a surprins și pe analiștii din industria cinematografică, care consideră că în majoritatea cazurilor un film devine profitabil dacă obține încasări de 2,5 ori mai mari decât bugetul de producție.

Cert este că primul lungmetraj Avatar din 2009 rămâne filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, cu vânzări de bilete în valoare de 2,9 miliarde de dolari la nivel mondial, în timp ce The Way of Water se află pe poziția a treia. El a depășit pragul indicat de regizorul canadian, ajungând la încasări totale de 2,3 miliarde. Pe poziția a doua, între cele două lungmetraje Avatar ale sale se află filmul cu supereroi Avengers: Endgame din 2019, cu încasări de 2,79 miliarde de dolari.

Producția Marvel și Disney a reușit chiar să detroneze primul film Avatar cu 6 ani în urmă, însă acesta a revenit pe prima poziție a încasărilor din toate timpurile după ce a fost relansat într-o ediție specială în 2021.

Cameron a acordat mai multe interviuri înaintea de lansarea în cinematografe a celui de-al treilea său film Avatar și a spus că viitorul francizei depinde de succesul la box office al Foc și cenușă în sezonul sărbătorilor de iarnă și la începutul anului viitor. Regizorul vrea să facă nu mai puțin de cinci filme Avatar și are deja filmată o mare parte din al patrulea.

James Cameron și soția sa Suzy Amis Cameron, fotografiați pe 1 decembrie 2025 la faimosul cinematograf Dolby din Los Angeles, unde noul film „Avatar” a avut avanpremiera mondială pentru criticii de film de la Hollywood, FOTO: Chris Pizzello / AP / Profimedia Images

Unul dintre cele mai așteptate filme ale anului a apărut vineri în streaming

Dacă Avatar: Foc și cenușă este marea atracție pentru spectatorii care vor să vadă un film la cinema weekendul acesta sau în perioada următoare, cei care doresc să se uite acasă la un film în streaming pot vedea de vineri O luptă după alta (One Battle After Another) pe HBO Max.

Filmul îl are pe Leonardo DiCaprio în rolul unui fost revoluționar aflat în fugă și o distribuție de top ce îi include pe Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Wood Harris, Shayna McHayle sau Chase Infiniti.

Deși povestea sa a fost ținută complet secretă până cu câteva luni înainte de lansarea în cinematografe la sfârșitul lui septembrie, numele One Battle After Another a fost pe toate listele întocmite de presa de la Hollywood la începutul lui 2025 privind cele mai așteptate filme ale acestui an.

Pe lângă distribuția impresionantă, criticii erau entuziasmați de faptul că este un film al cineastului american Paul Thomas Anderson, care are nu mai puțin de 11 nominalizări la Premiul Oscar ca regizor, producător sau scenarist, grație unor filme ca Boogie Nights, Magnolia, Inherent Vice, Phantom Thread sau Licorice Pizza. Chiar dacă a tras de fiecare dată lozul scurt, filmul său de epocă There Will Be Blood din 2007 e considerat unul dintre cele mai bune ale secolului XXI.

Lansare surpriză pe HBO Max

HBO Max nu a dezvăluit în newsletter-ul său de la începutul lui decembrie că One Battle After Another urmează să fie lansat în streaming, cum face de regulă pentru toate filmele și serialele ce apar în luna care urmează. În schimb, a păstrat secretul până miercurea aceasta, când a informat abonații din Statele Unite.

Warner Bros Discovery România a confirmat o zi mai târziu că filmul va putea fi văzut și de abonații din țara noastră pe HBO Max, tot de vineri.

Anunțul a venit după ce mai devreme în cursul lunii au fost dezvăluite nominalizările la Globurile de Aur, prima mare gală de premiere a Hollywood din 2026, iar One Battle After Another a primit cele mai multe – 8.

Pe lângă nominalizarea la cel mai bun film de comedie sau musical, acesta a obținut nominalizări pentru cel mai bun regizor, cel mai bun actor (DiCaprio), cea mai bună actriță (Chase Infiniti) și la rol secundar pentru Benicio Del Toro, Sean Penn și Teyana Taylor. A primit, de asemenea, nominalizări pentru scenariul lui Anderson și muzica lui Jonny Greenwood.

Deși adorat de critici, One Battle After Another a avut dificultăți la box office: a încasat peste 200 de milioane de dolari, dar a costat mai mult de 130 de milioane de dolari pentru a fi produs și alte milioane în marketing. În prezent are pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes o rată a aprobării de 95% din partea criticilor de film și de 85% din partea publicului larg. Pe IMDb are o notă medie de 7,9 / 10 din peste 200.000 de evaluări.

Avatar: Foc și cenușă are o rată a aprobării de 76% de la critici și o notă medie de 7,6 / 10 din sub 10.000 de recenzii publicate pe IMDb, ambele în linie cu cele ale anterioarelor două filme ale francizei lui James Cameron.