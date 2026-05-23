Jandarmeria avertizează asupra unui clip fals asociat concertului lui Max Korzh. Filmarea este de fapt de la un meci din Franța

Jandarmeria Română a emis, sâmbătă, o avertizare cu privire la o campanie de dezinformare în mediul online, cu imagini de la un meci de fotbal din Franța prezentate ca fiind de la București, asociate concertului rapperului belarus Max Korzh, notează Agerpres.

„În mediul online circulă imagini și postări asociate în mod eronat cu concertul artistului Max Korzh, care urmează să aibă loc în București. Facem precizarea că imaginile distribuite nu au legătură cu acest eveniment. Acestea provin de la un meci de fotbal desfășurat în Franța, fiind prezentate într-un context fals pentru a confuzie sau panică”, este mesajul transmis de Jandarmeria Română.

Jandarmeria le recomandă oamenilor să verifice cu atenție sursa informațiilor înainte de a le distribui pe rețelele de socializare.

„Distribuirea unor materiale neverificate contribuie la propagarea dezinformării și poate amplifica tensiuni inutile în spațiul public. Informați-vă doar din surse oficiale”, spune Jandarmeria.

Autoritățile au luat măsuri sporite de securitate în jurul Arenei Naționale din Capitală, pentru a preveni apariția unor incidente cu ocazia concertului.

Purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Române, Ana Maria Burchi, a declarat sâmbătă că fani din peste 50 de țări sunt așteptați la concert, iar autoritățile au luat toate măsurile de securitate în jurul stadionului.

„În mai puțin de o oră, Arena Națională va primi peste 42.000 de participanți la concertul artistului Max Korzh. Structurile MAI au dispus măsuri integrate de ordine publică pentru asigurarea condițiilor de siguranță a tuturor participanților. Specificitatea acestui eveniment constă în caracterul său internațional, fiind prezenți participanți din peste 50 de state. Jandarmeria și Poliția au organizat acțiuni preventive încă de zilele trecute, în cele mai importante puncte din Capitală. Au fost realizate materiale informative cu recomandări în mai multe limbi, postate pe canalele instituționale”, a explicat Ana Maria Burchi înainte de începerea concertului.

La fața locului, sunt prezente echipaje ecvestre ale Jandarmeriei pentru intervenție, dar și câini specializați în detectarea materialelor explozive și a substanțelor interzise.

De asemenea, la punctele de control-acces au fost amplasate echipamente tehnice pentru identificarea și scanarea datelor biometrice.

În plus, drone și un elicopter vor monitoriza din aer punctele de acces.