Jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv se apară: „Eram prinși între ciocan și nicovală”

„Regret mult ce s-a întâmplat, ar fi trebuit, poate, să aplic un avertisment verbal sau cel mult scris,”, spune jandarmul care l-a amendat joi pe organizatorul comemorării a 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv.

Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului în amintirea tragediei din clubul Colectiv, a fost amendat joi seară de către Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”, când în piață mai erau 25 de oameni, care stăteau de veghe, cu lumânări.

Jandarmeria a transmis ulterior că a deschis o cercetare internă în aces caz. De asemenea, la o zi după manifestația din 30 octombrie, când a fost dată amenda, instituția a anunțat o schimbare la conducere, prin aducerea în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Muncipiului București a colonelului Marius Cezar Toma.

Într-un dialog cu jurnalistul Claudiu Pândaru, jandarmul care l-a amendat pe Rădună spune că regretă că a dat această sancțiune.

„Să știți că mă bucur că pot să vorbesc și eu, regret mult ce s-a întâmplat, ar fi trebuit, poate, să aplic un avertisment verbal sau cel mult scris, datorită încărcăturii. Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a spus jandarmul de 26 de ani, potrivit Republica, citată de Digi24.

El spune că în ultimele zile a devenit ținta amenințărilor și înjurăturilor. „Părinții mei sunt devastați, nici nu vă imaginați ce mesaje am primit. Pe soția mea au căutat-o la locul de muncă. Nu sunt bine”.

Cu o zi înainte de declarațiile jandarmului, organizatorul amendat făcea pe un apel pe Facebook: „Am o rugăminte la voi. Sǎ nu intrăm în teoriile conspirației și să nu le invadăm oamenilor viața privată! Fiecare dintre noi avem familie și ei nu sunt vinovați cu nimic de acțiunile pe care le facem noi, indiferent de ce parte a cauzei suntem”.

Acuzații la adresa lui Rădună

Jandarmul susține că organizatorul marșului Colectiv „nu a permis accesul altor persoane să depună o lumânare”.

„Domnul Rădună ne-a sfidat tot drumul”, spune jandarmul, care a declarat că, odată ajunși în fața clubului Colectiv, Rădună „nu a permis altor persoane accesul, adică o persoană fizică nu a permis accesul altor persoane să depună o lumânare”.

„Un organizator, dacă nu dorește participarea altei persoane, ia legătura cu noi și ne spune. Și noi eram prinși între ciocan și nicovală. Între oamenii care așteptau să aprindă o lumânare, se rugau de noi să aprindă o lumânare, și domnul Rădună, care teoretic nu-i lăsa să intre. Și noi ne duceam la el și îl rugam frumos, și ne sfida”, a spus el.

Întrebat de jurnalistul Claudiu Pândaru de ce nu i-a lăsat pe oameni să intre, jandarmul a răspuns: „Erau suveraniști”. El a mai explicat că amenda a fost dată pentru că s-a depășit ora 23:00. „Dânsul (n.r. Rădună) a spus că își asumă.”

Ce spune organizatorul marșului

Contactat de Pândaru să comenteze cele spuse de jandarmul care l-a amendat, Marian Rădună a povestit că la Universitate, acolo unde participanții la marș s-au adunat joi seară, a apărut și un bărbat cu un steag, care merge la toate protestele AUR.

Despre bărbatul cu steagul, apărut la Universitate, Rădună a spus: „Mai era și un tip care a venit să ne tămâieze, la propriu. I-am zis că nu e binevenit și că, dacă vreau tămâie, mă duc eu la duhovnicul meu”.

„În Piață a venit din nou cel cu steagul, Noi nu am vrut să fie steaguri ca simbolistică. Nu am nicio problemă cu el ca individ, cu orientarea sa politică. Nu am vrut steaguri la comemorare, simbolic, pentru că România a eșuat acolo”,

Rădună spune că au fost „discuții” cu jandarmii pentru că protocolul pentru protest prevedea că, dacă prezența e mare, participanții vor merge pe carosabil, nu pe trotuar. Cum au fost peste 1000 de oameni, au mers pe carosabil, iar jandarmii nu au părut bucuroși că marșul ocupa șoseaua, susține el.

De asemenea, organizatorul marșului confirmă că i-a spus jandarmului că își „asumă” depășirea orei aprobate. „Eu am zis că îmi asum, așa este”, spune Rădună. „Îmi asum că trebuiau ridicate tablourile, lumânările, normal că trebuia să rămân să strâng”, a conchis el.

Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi poate fi văzută AICI.