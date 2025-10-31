Schimbare la conducerea Jandarmeriei București, la o zi după amenda de la manifestația pentru victimele Colectiv. Anunțul oficial al instituției

Jandarmeria Română a anunțat, vineri, că funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Muncipiului București va fi ocupată de la 1 noiembrie de colonelul Marius Cezar Toma. Schimbarea este anunțată la o zi de la manifestația de comemorare a victimelor din Colectiv, unde unul dintre organizatori a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”.

„Vă informăm faptul că, începând cu data de 01 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar este împuternicit în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti”, anunță instituția în comunicat. Colonelul Marius Cezar Toma ocupa anterior funcția de inspector-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.

Jandarmeria Română susține că „decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei”.

În același comunicat, Jandarmeria anunță că „funcția era temporar vacantă de la finalul lunii august, ca urmare a faptului că domnul general-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcţia de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române”.

Conducerea Jandarmeriei București era asigurată de colonelul Ionuț Cătălin Cristea, care fusese împuternicit în această funcție.

Amenda primită de unul dintre organizatorii comemorării victimelor din Colectiv

Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului în amintirea tragediei din clubul Colectiv, a fost amendat joi seară de către Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”, când în piață mai erau 25 de oameni, care stăteau de veghe, cu lumânări.

Contactat de HotNews, Rădună a spus că sancțiunea este nelegală și că o va contesta în instanță.

Vineri dimineață, Jandarmeria Română a anunțat că se vor face verificări pentru a evalua dacă sancțiunea aplicată lui Marian Rădună „a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii”.

O reacție a avut și șeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, care a declarat că regretă amenda. El a spus însă că, „din punct de vedere legal, au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale”.

„În primul rând, doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Deşi vorbim despre o situaţie singulară, este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic”, a declarat Alin Mastan.

