Japonia a intervenit masiv pentru a opri deprecierea yenului

Autoritățile japoneze au cheltuit în ultima lună 11,7 trilioane de yeni (73,5 miliarde de dolari) pentru a interveni pe piețele valutare, în încercarea de a susține yenul, însă cu efecte limitate, în condițiile în care moneda se menține aproape de aceleași niveluri care au determinat Tokyo să acționeze, relatează Reuters.

Revista financiară Nikkei Asia subliniază că suma este cea mai mare cheltuită vreodată de Japonia într-o singură rundă de intervenții pentru a opri deprecierea monedei sale naționale.

Datele publicate vineri de Ministerul Finanțelor au confirmat suspiciunile brokerilor potrivit cărora oficialii au intervenit pe piață la trecerea dintre lunile aprilie și mai, probabil în mai multe rânduri în timpul vacanței Golden Week din Japonia, când lichiditatea pieței era redusă.

Tokyo a intervenit după ce yenul a depășit pragul de 160 pentru un dolar, același nivel care a declanșat intervenția record de vânzare de dolari din 2024.

La 30 aprilie anul acesta, yenul s-a apreciat de la un minim de 160,725 unități pentru un dolar – cel mai scăzut nivel din aproape ultimii doi ani – până la 155,50. Moneda și-a extins câștigurile până în jurul valorii de 155 pe 6 mai, însă ulterior și-a reluat declinul, depreciindu-se până la aproximativ 159,65 joi.

De ce s-a depreciat yenul atât de puternic

Alături de francul elvețian, yenul este văzut ca o „monedă de refugiu” în perioade de incertitudini și turbulențe globale.

Însă moneda națională a Japoniei a fost afectată puternic de criza din Orientul Mijlociu, întrucât creșterea accentuată a prețurilor energiei deoarece țara insulară importă aproape tot petrolul pe care îl consumă.

Această presiune s-a suprapus peste o tendință de depreciere pe termen mai lung, pe fondul abordării prudente a Băncii Centrale a Japoniei privind normalizarea politicii monetare după un deceniu de măsuri masive de stimulare economică.

Datele publicate vineri arată doar suma totală cheltuită pentru intervenții. O defalcare detaliată pe zile va fi publicată odată cu datele pentru trimestrul aprilie-iunie, cel mai probabil la începutul lunii august.