Japonia creează o echipă de „salvatori cibernetici”. Un proiect de zeci de milioane de dolari

Japonia a anunţat vineri lansarea unui plan de urgenţă, de mai multe milioane de dolari, pentru a face faţă unui val de piraterii informatice, plan care include, potrivit media, o echipă de „salvatori cibernetici”, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Prim-ministrul Sanae Takaichi s-a angajat să aplice măsuri de urgenţă, după semnalarea de către zeci de companii, în ultimele săptămâni, a unui acces neautorizat la sistemele lor şi a unor potenţiale scurgeri de date ale clienţilor.

„În lumina situaţiei actuale, cu atacuri cibernetice din ce în ce mai grave”, o reuniune ministerială privind securitatea cibernetică a avut loc vineri pentru „a elabora un plan de contramăsuri de urgenţă”, a declarat prim-ministrul.

Acest plan ar fi trebuit să fie finanţat iniţial cu 10 miliarde de yeni (63 de milioane de dolari) din bugetul guvernului. Dar costul total ar putea fi mai ridicat şi Sanae Takaichi a cerut Ministerului de Finanţe să găsească fondurile necesare.

Planul prevede contramăsuri de securitate care utilizează în parte Inteligenţa Artificială (AI), întărirea procedurilor de anchetă şi de ajutorare a victimelor, precum şi măsuri de prevenţie, a indicat ea.

Crearea unei „echipe de salvatori cibernetici”, formată din experţi ai guvernului şi din sectorul privat, este de asemenea prevăzută, au relatat media nipone, între care cotidianul Yomiuri Shimbun şi agenţia Jiji Press.

O primă echipă ar putea fi desfăşurată din această lună pentru a simula atacuri în scopul întăririi securităţii, potrivit Jiji Press.

Premierul Takaichi nu a menţionat echipa de salvatori, dar a subliniat că este necesară mobilizarea pentru a face faţă ritmului atacurilor cibernetice în era AI.

„Chiar în acest moment, incidente de acces neautorizat şi scurgeri de informaţii se produc unele după altele, cu un impact major asupra vieţii cetăţenilor noştri şi activităţilor companiilor”, a adăugat ea.

Aceste măsuri vor constitui „prima etapă care să ducă la o societate care să răspundă la normele cele mai ridicate din lume în materie de rezilienţă cibernetică”, a declarat joi presei purtătorul de cuvânt al guvernului, Minoru Kihara.

Instrumentul chinez de securitate cibernetică bazat pe IA, Artex, a fost utilizat în mai multe piratări recente ale unor companii japoneze, a informat luna trecută o filială specializată în securitate informatică a grupului japonez GMO Internet Group. Grupul japonez se numără printre entităţile care au fost vizate de atacuri.